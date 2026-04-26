كاس العالم للسباحة بالزعانف : الذهب لسارة بن أحمد في الوسطيات والفضة لمحمد أمين العلوي في الأكابر

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 10:08
      
أضاف المنتخب التونسي للسباحة بالزعانف امس السبت الى رصيده ميداليتين جديدتين واحدة ذهبية وأخرى فضية ضمن منافسات مرحلة كاس العالم التي تقام في ايكس اون بروفينس بفرنسا التي تختتم اليوم الاحد.
وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق سارة بن أحمد في سباق 400م صنف وسطيات (زعنفتان) بتوقيت قدره 3دق و56ث و80 جزء بالمائة.


أما الميدالية الفضية، فقد أحرزها محمد امين العلوي في سباق 800م صنف أكابر (زعنفة واحدة) بزمن 6دق و42ث و49 جزء بالمائة (رقم قياسي وطني جديد).

وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى حد الآن إلى 5 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و2 برونزية).

وكانت تسنيم الجبالي تحصلت قبل ذلك على الميدالية الفضية في سباق 1500م صنف كبريات (زعنفة واحدة) بتوقيت 15دق و03ث و82 جزء بالمائة ورهام بن سلامة على الميدالية البروزنية في سباق 200م صنف كبريات (زعنفتان) بتوقيت 1دق و50ث و94 جزء بالمائة وسارة بن أحمد على الميدالية البرونزية في سباق 200م صنف وسطيات (زعنفتان) بتوقيت 1دق و53ث و95 جزء بالمائة.
وتشارك تونس في هذه المرحلة من مسابقة كاس العالم بسبعة سباحين هم ريهام بن سلامة وسارة بن أحمد ومحمد أمين علوي ويوسف الحاج حسين وتسنيم الجبالي وتسنيم قصعاوي وياسمين بن أحمد.
