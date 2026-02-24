وزارة التعليم العالي : الصين تضع على ذمة طلبة الدول الأعضاء بـمنظمة التعاون الإسلامي عشرين منحة دراسية بعنوان السنة الجامعية 2026/2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي، أنّ حكومة جمهورية الصين الشعبية تضع على ذمة طلبة الدول الأعضاء بـمنظمة التعاون الإسلامي عشرين منحة دراسية بعنوان السنة الجامعية 2026/2027، وذلك لفائدة مرحل الإجازة والماجستير والدكتوراه، يتواصل التقديم لها إلى غاية 28 فيفري الجاري.ويخضع الترشح لهذه المنح، حسب الوزارة، إلى جملة من الشروط، من بينها إتقان اللغة الصينية أو الإنجليزية إتقانا جيدا، والحصول المسبق على قبول في أحد برامج المنح الصينية، إضافة إلى احترام شرط السن المحدد لكل مرحلة دراسية.كما يتعيّن على المترشح التسجيل لاجتياز اختبار تقييم الكفاءة الأكاديمية الصيني (CSCA) يوم 25 مارس 2026 عبر الموقع الإلكتروني: httpss://csca.cn/home، والحصول على تقرير درجات مناسب.وتشمل المنحة تغطية المعاليم الدراسية، والإقامة، ومنحة شهرية، إلى جانب التغطية الصحية طيلة مدة الدراسة بالصين.ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول شروط وإجراءات الترشح، زيارة الموقع الرسمي: www.campuschina.org ، كما يمكن الاستفسار حول الدورات أو إجراءات التقديم بالتواصل مع مسؤولة الاتصال بسفارة الصين بالرياض، عبر البريد الإلكتروني: chenzitan0222@126.com.ويتعيّن على المترشحين حسب المصدر نفسه، تقديم ملفات ترشحهم (استمارة الترشح، نسخ من الشهادات العلمية، شهادة في إتقان اللغة الإنجليزية أو الصينية، نسخة من جواز السفر، وغيرها من الوثائق المطلوبة) عبر البريد الإلكتروني التالي: org.oci-oic@cabinet.bo، مع إرسال نسخة إلى: org.oci-oic@atoumi.كما يشترط موافاة الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة من ملف الترشح عن طريق المؤسسات الجامعية الراجعين لها بالنظر، وذلك عبر البريد الإلكتروني: dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn، في أجل أقصاه يوم 28 فيفري 2026.