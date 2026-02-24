Babnet   Latest update 16:48 Tunis

وزارة الأسرة تعلن تمويل أكثر من 6600 مشروع وإحداث 12 ألف موطن شغل عبر برنامج "رائدات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/636e360dbbd964.72652508_jmkglqfopinhe.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 15:40
      
 مكّن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، منذ انطلاقه في ديسمبر 2022، من تمويل 6629 مشروعا، مُسهما في إحداث نحو 12 ألف موطن شغل مباشر، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

  وأوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في رد كتابي على سؤال تقدمت به النائبة مريم الشريف ونشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، أن الوزارة استهدفت أكثر من خمسة آلاف امرأة ضمن خطة اتصالية تحسيسية شملت 93 معتمدية و132 عمادة، للتعريف بالبرنامج وأهدافه.

  وقالت الوزارة إنها سعت للتعريف بالبرنامج "رائدات" عبر وسائل الإعلام وعبر إصدار كتاب يوثّق قصص نجاح نساء حوّلن أفكارهن إلى مشاريع قائمة، كما فتحت أمام المستفيدات أبواب المعارض الوطنية والدولية للتعريف بمنتجاتهنّ وتحويل تجاربهن إلى قصص مُلهمة.
  وفي أفريل الماضي، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري التوجّه لإمضاء اتفاقيات جديدة مع بنوك عمومية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج "رائدات" خلال الخماسية 2026-2030 إثر تقييم تدخلاته بمرحلته الأولى المنتهية موفى سنة 2025.
  وقالت الوزيرة إنّ المرحلة المقبلة ستعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تعزيز استقطاب المشاريع النسائية المجدّدة، وتكثيف التواصل الميداني المباشر مع الفتيات والنساء، لا سيما في المناطق الداخلية والولايات الأقلّ استفادة، إضافة إلى دعم توسعة المشاريع الصغرى والمتوسطة.
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
