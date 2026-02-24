بنزرت: تركيز نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من معتمديتي بنزرت الشمالية وماطر

شهدت ولاية بنزرت مع بداية شهر رمضان، تركيز نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من معتمدتي بنزرت الشمالية وماطر، وذلك بمشاركة من قبل جميع المصالح ذات العلاقة.وضمّت نقطتي البيع ما يزيد عن 50 جناحا لعرض جميع حاجيات المستهلك من خضر وغلال واسماك ولحوم وبيض وتوابل وحلويات وتجهيزات مطبخية ومواد تنظيف وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان بأسعار تفاضلية مدروسة تراعي الإمكانيات المادية لمستهلكين من جميع الفئات والشرائح، وفق ما ورد بصفحة الولاية.واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، بالمناسبة، انه تم العمل على إنجاح هذه الالية التضامنية والاجتماعية من خلال توفير مجمل الحاجيات الاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وأسعار في المتناول، وأضاف انه تم في اطار الاستعداد للشهر رمضان ضبط استراتيجية خاصة للضغط على الأسعار والمتابعة الدورية لنسق التزوّد علاوة على رفع درجات الرقابة في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية ونظيراتها المحلية.وكان والي بنزرت ادى امس الاحد زيارة الى فضاء ومحيط السوق المركزية للخضر والغلال واللحوم والاسماك والمواد المختلفة بمعتمدية راس الجبل، لتفقد نسق التزود والتزويد بالمواد الاستهلاكية، الى جانب بقية الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمرافق الواجب توفيرها للمهنيين والخدمات الواجب إسداؤها للمواطن، واكد على مختلف اللجان الجهوية المكلفة بالتزويد والتنظيم بالأسواق والفضاءات ومراقبة الاسعار والتحكم فيها، بمواصلة رفع درجات اليقظة والمتابعة الميدانية والتصدي لكل الخروقات التي قد تمس من حقوق المواطنين وبقية المظاهر المرفوضة قانونا ومجتمعيا.يشار الى ان ولاية بنزرت شهدت بالتوازي مع افتتاح نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من معتمديتي بنزرت الشمالية وماطر تنظيم 8 موائد إفطار علاوة على تخصيص 3100 سلة رمضانية في اطار برامج اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ستوزع على الاسر محدودة الدخل مع تمكين 16256 منتفعا من منحة رمضانية كقسط أول لفائدتهم في انتظار القسط الثاني بمناسبة عيد الفطر.