أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي

Publié le Lundi 09 Février 2026
      
تمكنت كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة ومركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية ومصالح الشرطة البلدية بسكرة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من "ضبط شخص بصدد مسك كميات هامة من البطاطا بأحد المخازن العشوائية بمنطقة المنصورة من معتمدية سكرة من ولاية أريانة وإعدادها للبيع مقشرة (فريت)، بصفة غير قانونية ودون أن يمسك في شأنها ما يفيد شرعية مسكها".
وأفاد المدير الجهوي للتجارة، سامي بجاوي، وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، بأنه تم حجز هذه الكميات المقدرة بـ 3 أطنان وإعادة ضخها بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة للخضر والغلال وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.
كما تعهدت المصالح الأمنية بتحرير محضر عدلي ضد المخالف من أجل "مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها دون أن تتوفر في شأن ماسكها شروط تعاطي التجارة"، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية.

وتولت مصالح الهيئه الوطنيه للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحرير مخالفة صحية من أجل ترويج منتوج غير آمن ومخالف للقواعد الصحية، وفق ما أوضحه المصدر ذاته.
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
