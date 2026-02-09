Babnet   Latest update 20:35 Tunis

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الحكومية بمقاطعة نيوبرنزويك الكندية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698a34e3e92f47.29571880_jomplniqfkehg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 20:23 قراءة: 1 د, 29 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الحكومية بمقاطعة نيوبرنزويك بكندا "جون كلود دامور"، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 7 إلى 12 فيفري الجاري، مرفوقا بالسفير الكندي بتونس "الكسندر كوفي آلان بيلودو".

وأشاد الوزير بالمناسبة، بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مؤكدا على الإرادة المشتركة لمزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال التعاون التربوي والعلمي والبحثي الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية للعلاقات التونسية-الكندية منذ اسقلال تونس، وكذلك في إطار المنظمة الدولية للفرنكوفونية، باعتباره فضاء للتثاقف على أساس الندية والمصالح المشتركة والقيم الإنسانية الفضلى، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


كما أبرز الدور الإيجابي الذي يضطلع به أفراد الجالية التونسية المقيمة بكندا في تعزيز روابط الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك من أجل مزيد الإحاطة بهم وتحسين ظروف عيشهم وإدماجهم في بلد الإقامة.


وفي الإطار ذاته، انتظمت جلسة عمل جمعت كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، بجان كلود دامور، خُصّصت للنظر في سبل مزيد تدعيم التعاون مع مقاطعة نيوبرنزويك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما النهوض بالمبادلات التجارية البينية، في إطار سعي الجانبين إلى الانفتاح على أسواق جديدة وواعدة، وسبل تأطير الانتدابات بهذه المقاطعة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.

من جهته، أكّد وزير الشؤون الحكومية لمقاطعة نيوبرزويك، رغبة الجانب الكندي في تطوير التعاون مع تونس، وذلك في إطار الاستراتيجية الخاصة بإفريقيا الفرنكوفونية التي أطلقتها هذه المقاطعة في ماي 2025 ، والتي تهمّ ستّ دول ذات أولوية لتنفيذها، من بينها تونس، وتتضمن محاور رئيسية تتعلّق بالتنمية الاقتصادية والتعليم والتكوين والهجرة وانتداب اليد العاملة.

وقد تُوّجت جلسة العمل بإمضاء مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى إرساء إطار عام للتعاون بين تونس ومقاطعة نيوبرنزويك في عدد من المجالات ذات الأولوية المشتركة، من بينها التعليم العالي والصحة والتكوين والتربية والتجارة والثقافة والسياحة.
