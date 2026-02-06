الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: تأخير الجلسة المتعلقة باعتراض النادي البنزرتي

عقوبات مالية



دعوة للمثول



قرّرت، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة،المتعلقة بالاعتراض المقدم منضد لاعبإلى، وذلكويأتي هذا القرارلتمكينه منالمقدم من النادي الإفريقي، وتقديمالتي التزم بالإدلاء بها.وكان النادي البنزرتي قد تقدّم باعتراض حول، المنتقل حديثًا إلى النادي الإفريقي، بمناسبة المباراة التي جمعت الفريقين يوملحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي انتهتوفي سياق متصل، قرّرت الرابطة:من أجلفي رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال مباراة النادي البنزرتي.من أجل العود في رمي المقذوفات من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته بمستقبل المرسى.كما تقرّر، المسؤول بشبيبة العمران، للمثول أمامخلال اجتماعه القادم، على خلفيةالتي أدلى بها لوسائل الإعلام عقب المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الصفاقسي يوم