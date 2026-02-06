Babnet   Latest update 22:42 Tunis

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: تأخير الجلسة المتعلقة باعتراض النادي البنزرتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69865f65846ba3.99356318_lgihkmjqnpefo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 22:37
      
قرّرت الهيئة المكلفة بالإشراف على تسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، تأخير الجلسة المتعلقة بالاعتراض المقدم من النادي الرياضي البنزرتي ضد لاعب النادي الإفريقي أيمن الحرزي إلى يوم الخميس 12 فيفري الجاري، وذلك تأخيرًا نهائيًا.

ويأتي هذا القرار بطلب من النادي البنزرتي لتمكينه من الجواب على التقرير المقدم من النادي الإفريقي، وتقديم المؤيدات التي التزم بالإدلاء بها.


وكان النادي البنزرتي قد تقدّم باعتراض حول قانونية مشاركة اللاعب أيمن الحرزي، المنتقل حديثًا إلى النادي الإفريقي، بمناسبة المباراة التي جمعت الفريقين يوم 31 جانفي لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي انتهت لفائدة فريق باب الجديد بنتيجة 1-0.


عقوبات مالية

وفي سياق متصل، قرّرت الرابطة:

* تخطئة النادي الإفريقي بمبلغ 10 آلاف دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال مباراة النادي البنزرتي.
* تغريم الاتحاد الرياضي المنستيري بمبلغ 7500 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته بمستقبل المرسى.

دعوة للمثول

كما تقرّر دعوة عبد السلام بوحوش، المسؤول بشبيبة العمران، للمثول أمام مكتب الرابطة خلال اجتماعه القادم، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام عقب المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الصفاقسي يوم 1 فيفري الجاري.
