إنجاز طبي متقدّم في طبّ الأمراض الصدرية التداخّلي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69865ed35276f8.44336794_eimfjoglkpqhn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026
      
سجل مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة تدخلا طبيا متقدّما في طبّ الأمراض الصدرية التداخّلي، بإنجاز تدخل علاجي متقدّم بالمنظار لفائدة مريض يعاني من سرطان الرئة مصحوب بانسداد حادّ بالقصبات الهوائية تسبّب في حالة اختناق.

وقد قام الفريق الطبي وشبه الطبي بقسم الأمراض الصدرية بوضع دعامة على مستوى القصبات الهوائية والرغامى على شكل Y، وذلك لأول مرة في المستشفيات العمومية التونسية، حسب ما أفاد به المستشفى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.


ولفت الى أن هذا النوع من التدخلات الطبية يُمكّن من التكفّل بالحالات المعقّدة للأورام الرغامية والقصبية التي تتسبّب في انسداد المسالك التنفسية، ويوفّر للمرضى تحسّنًا سريعًا وملموسًا في القدرة على التنفّس وتحسّنًا في جودة الحياة وخيارًا علاجيًا متقدّمًا في حالات غالبًا ما تكون حرجة.


وأضاف أن نجاح هذا التدخل عالي الدقة يؤكد مستوى الكفاءة العالية، والخبرة المتقدمة، والتحكّم في أحدث التقنيات الطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، ويعكس مدى التطوّر المتواصل في مجال طبّ الأمراض الصدرية التدخّلي وقدرة المستشفى العمومي على إنجاز تدخلات طبية ذات تقنية عالية والتزام الإطارات الطبية وشبه الطبية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
