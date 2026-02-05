Babnet   Latest update 12:38 Tunis

تطوّر الادخار البريدي في تونس بـ981 مليون دينار إلى أواخر نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69848041101fb9.63525390_jknlfeohqmpgi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 12:32 قراءة: 1 د, 21 ث
      
بلغ حجم الادخار البريدي في تونس إلى أواخر نوفمبر 2025 نحو 11 مليارًا و505 ملايين دينار، مسجّلًا زيادة قدرها 981 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضح المحلل المالي بسّام النيفر أن هذا التطوّر، الذي يُرجَّح أن يبلغ مليار دينار لكامل سنة 2025، يُعد رقمًا قياسيًا، مفسّرًا ذلك بعدّة عوامل، أبرزها الانتشار الجغرافي الواسع للبريد التونسي مقارنة بالقطاع البنكي، إضافة إلى رصيد الثقة الكبير الذي تحظى به المؤسسة لدى التونسيين.


وأضاف أن البريد التونسي طوّر خلال السنوات الأخيرة أساليب عمله بالتركيز على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إطلاق البطاقات الإلكترونية، ما مكّنه من استقطاب شريحة واسعة من الحرفاء، ولا سيما الشباب، عبر تطبيقات على غرار “e-Dinar”، ليصبح فاعلًا بارزًا في الساحة المالية التونسية.


وأشار النيفر كذلك إلى أن بساطة الإجراءات وغياب التعقيدات الإدارية في فتح الحسابات البريدية أسهما في تعزيز الإقبال على الادخار، مؤكدًا أن ارتفاع نسب التضخم والفائدة خلال الفترة الأخيرة حفّزا التوجّه نحو الادخار، في انسجام مع أهداف السياسة النقدية الرامية إلى تشجيعه والمساهمة في الحد من الضغوط التضخمية.

وفي ما يتعلّق بتوظيف هذه الموارد، أوضح النيفر أن البريد التونسي يستثمر الادخار في الاقتصاد الوطني عبر رقاع الخزينة وقروض الرقاع الوطنية وسندات الاستثمار.

كما بيّن أن الادخار الصافي (البنكي والبريدي) تطوّر إلى أواخر نوفمبر 2025 بنحو 3 مليارات و375 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، وهو مؤشر يعكس ارتفاع الإقبال على الادخار في ظل نسب فائدة ملائمة خلال السنتين الماضيتين، ما ساهم في توفير تمويلات للاقتصاد وخفض نسب التضخم التي بلغت نحو 5.3% نهاية 2025.

وختم النيفر بالتأكيد على تكامل الدور بين القطاع البنكي (العمومي والخاص) والقطاع البريدي في توسيع التغطية الجغرافية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهّل على المواطنين النفاذ إلى الخدمات المالية في مختلف الجهات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323187

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
20°-13
16°-9
18°-8
15°-9
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>