وزير النقل يؤكد في لقائه بسفير مصر لدى تونس، على التسريع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل

أكّد وزير النّقل رشيد عامري، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بسفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم حسن، على ضرورة التسريع في وضع برامج تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل بمختلف أنماطه وفي مجال اللوجستية.وأبرز الجانبان خلال اللقاء، أهمية التنسيق المشترك بخصوص تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمطارات المصرية، بالإضافة إلى دراسة امكانية إحداث خط بحري بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتنقل المسافرين خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين، وفق بلاغ للوزارة.وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النّقل بمختلف أنماطه وتجسيم برامج التعاون الثنائية ذات الصّلة، بما يساهم في مزيد الإرتقاء بالعلاقات التاريخية والمميّزة التي تربط بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة النقل.ومن جانبه، نوّه السفير المصري بالحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن رغبة بلاده في المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النّقل بتونس.وتم الاتفاق على تضافر الجهود للاستفادة من الخبرات المتوفّرة بكلا البلدين في هذا المجال.وحضر هذا اللقاء، ممثّلون عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفارة جمهورية مصر العربية.