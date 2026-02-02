تنظيم معرض "قضية رمضان" من 4 إلى 7 فيفري الجاري بمقر منظمة الأعراف

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنطلق قريبا فعاليات معرض "قضية رمضان"، من 4 إلى 7 فيفري الجاري، بمقر منظمة الاعراف بالعاصمة.وتعد هذه التظاهرة موعدا اقتصاديا واستهلاكيا وثقافيا يهدف إلى تجميع ثلة من المصممين والمبدعين التونسيين والعلامات التجارية المحلية تحت شعار "الابتكار في خدمة الأصالة".ويشكل هذا المعرض منصة ترويجية متكاملة تثمن الخبرات التونسية في قطاعات حيوية ترتبط بالعادات الرمضانية، حيث يجمع العرض بين الحرفية التقليدية والمتطلبات العصرية للمستهلك التونسي.ويتوزع المعرض على أجنحة متخصصة تشمل فنون الطهي عبر تقديم منتجات غذائية ومجال الصناعات الغذائية التقليدية والراقية وكذلك تأثيث البيت وفن الطاولة بعرض لآخر الابتكارات والتجهيزات المنزلية المخصصة للمائدة الرمضانية.كما سيحتوي على منتجات الصناعات التقليدية واللباس التونسي من خلال تسليط الضوء على الملابس التقليدية بلمسات عصرية والإكسسوارات والمصنوعات الجلدية علاوة عن العطور والصناعات الحرفية بتخصيص مساحات مخصصة لتقطير الزهور والبخور والروائح التقليدية التي تميز الأجواء التونسية.ويعتبر المعرض فرصة للزوار لاكتشاف مجموعات حصرية وتصاميم مبتكرة تجمع بين الجودة والروح الرمضانية، في فضاء يجمع بين متعة التسوق والاحتفاء بالموروث الثقافي التونسي.