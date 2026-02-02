توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة من بين محاور إجتماع وزير أملاك الدولة بالمديرين الجهويين بكلّ من تطاوين وقبلي ومدنين وتوزر

مثّل توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، من بين أبرز محاور إجتماع وزير أملاك الدولة للشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من تطاوين وقبلي ومدنين وتوزر، الإثنين.كما اهتم الاجتماع، الدوري، الذي انعقد بمقر الوزارة، بملفّ الأراضي الإشتراكية، وبتقدّم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية وتسوية التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.ودعا وزير أملاك الدولة إلى ضرورة مزيد تكثيف المعاينات الميدانية حماية للعقّارات الدولية مع مواصلة جردها بدقّة لإحكام التصرّف فيها ومتابعة استغلالها وتقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة مع الحفاظ على دوريّة انعقاد اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي.