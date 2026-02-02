Babnet   Latest update 20:21 Tunis

اجتماع لجنة قيادة مشروع دعم " زليكاف"يهتم ببرنامج الدعم الفني في مرحلتيه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6980fa0e46d044.25216680_fplqmhgeknioj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Février 2026 - 20:21 قراءة: 1 د, 24 ث
      
اهتم اجتماع لجنة قيادة مشروع دعم " زليكاف"، انعقد، الإثنين، بالتعرف على الإنجازات في إطار برنامج الدعم الفني في مرحلته الأولى (2021-2025)، والذي يأتي في إطار التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا.

وشملت المرحلة الأولى مرافقة تونس ضمن المنطقة القارية للتبادل الحر خاصة في مجالات تجارة السلع والخدمات وفض النزاعات والمنافسة والملكية الفكرية والاستثمار والتجارة الرقمية والنساء والشباب. كما شمل البرنامج، ، المرافقة لدعم تونس في تنفيذ التزاماتها تجاه المنطقة القارية وتحقيق الاستفادة القصوى من الامتيازات، التي توفرها.


كما تناول الإجتماع، الذي جرى بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، برنامج التعاون، في مرحلته الثانية 2026 /2028، والذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.


وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج توجيه الدعم للقطاع الخاص لتعزيز تواجده والاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة في القارة الإفريقية في مجالي السلع والخدمات، والاندماج في سلاسل القيمة الإفريقية في المنتوجات الاستراتيجية بالنسبة لتونس على غرار النسيج والجلود والأحذية والسيارات والمواد الصيدلية.

كما تهم الدعم المؤسساتي للجنة الوطنية لاتفاقية "زليكاف" وعدد من الهياكل الإدارية العمومية، على غرار مرصد التجارة الخارجية، بهدف تحسين أدائها في مجال توفير المعطيات والإحصائيات في قطاعي السلع والخدمات. ويشمل أيضا، دعم الجانب التونسي في المشاريع الأفقية المتعلقة بالمسائل اللوجستية المتصلة بالتجارة مثل مشروع إنجاز ممر تجاري قاري ينطلق من المنطقة اللوجستية للأنشطة التجارية ببنقردان مرورا بمعبر رأس جدير ويربط تونس عبر ليبيا ببلدان جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، فضلا عن دعم النساء والشباب من خلال التعريف بالامتيازات والمشاريع، التّي يوفرها بروتوكول زليكاف حول النسا ء والشباب في ما يتعلّق بالتجارة.

وأبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات، بالمناسبة، ضرورة أن تكون أولويات التعاون بين الجانبين متماشية ومنسجمة مع أولويات الدولة في مجالات وقطاعات استراتيجية وفي مقدمتها قطاع الخدمات باعتباره رافدا أساسيا ومحركا هاما لدفع التصدير نحو البلدان الافريقية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323045

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
انتهاء الليالي السود
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:48
15:23
12:40
07:21
05:52
انتهاء الليالي السود
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
17°-12
16°-7
17°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/01)     1710,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/01)   27301 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>