المنتخب التونسي للتنس يتحول الى سويسرا لخوض منافسات كاس دافيس

غادر المنتخب الوطني التونسي للتنس اليوم الاثنين ارض الوطن متوجّهًا إلى سويسرا للمشاركة في منافسات كأس دافيس للتنس – المجموعة العالمية الأولى، حيث سيخوض مواجهة هامة أمام نظيره السويسري.ويتكوّن المنتخب الوطني التونسي من اللاعبين: معز الشرقي، محمد عزيز دوقاز، محمد عزيز الواقع، إسكندر المنصوري، وعلاء الطريفي، وذلك تحت إشراف قائد ومدرب المنتخب الوطني لطفي المرناقيوسيجري المنتخب الوطني تربصًا تحضيريًا للتأقلم مع أرضية الملاعب والاستعداد الأمثل لهذه المواجهة المقرّر إجراؤها يومي 6 و7 فيفري الجاري والتي يسعى من خلالها المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُمكّنه من ضمان البقاء ضمن المجموعة العالمية الأولى.