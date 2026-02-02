معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين'

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين مخفية على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.وأفادت الإدارة العامة للديوانة بأنه بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة، تمّ التفطن إلى وجود مخبأ مهيأ داخلها وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 26 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا حوالي 30 كلغ باعتبار اللف.وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.