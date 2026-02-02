Babnet   Latest update 18:11 Tunis

معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين'

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6980d431698405.14705223_eojlmikfqnhgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 17:42
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين مخفية على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة بأنه بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة، تمّ التفطن إلى وجود مخبأ مهيأ داخلها وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 26 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا حوالي 30 كلغ باعتبار اللف.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.

الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
