160 ناشطا سياسيا ومدنيا يوقعون عريضة حول " حرية التعبير في الإعلام "

عبّر، عن رفضهم لما وصفوه بـ، معتبرين أن ذلك يشكل، وفق تقديرهم.وجاء ذلك فينُشرت اليوم الاثنين على منصة، دعا من خلالها الموقّعون إلىتطال قطاع الإعلام، مؤكدين وعيهم بخطورة الوضع الراهن للإعلام في تونس، وبالدور المحوري الذي يضطلع بهفي بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وضمان حقهم في، بحسب نص العريضة.وطالب أصحاب العريضة بـ، مععند تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية، إلى جانبوالتوقف عن الاستناد إلىفي محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي.كما عبّر الموقّعون عن رفضهم لما قالوا إنه، وما يتعرض له الصحفيون منتحول دون قيامهم بدورهم فيوتقديمبشأن أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين، وفق نص العريضة.ودعا الموقّعون، في ختام العريضة،إلىمن أجل تنظيم، للمطالبة بحق المواطن في، وبحق الصحفي في