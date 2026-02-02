Babnet   Latest update 14:03 Tunis

جندوبة: قطع الطريق الرابطة بين جندوبة ومنطقة الطواهرية بعد فيضان وادي بجر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69809008291022.75479235_khfmojilgenpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026
      
عمدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة صباح اليوم الاثنين الى قطع الطريق لرابطة بين مدينة جندوبة ومنطقة الطواهرية وعدم السماح بالمرور، بعد ان ارتفع منسوب مياه وادي بجر.
ودعت اللجنة في بلاغ لها مستعملي الطريق الى تغيير وجهتهم نحو الطريق الجهوية رقم 59 الذي يوصلهم الى مدينة جندوبة او منطقة الطواهرية او غيرها عبر الموقع الاثري ببلاريجيا.
وحذرت اللجنة المواطنين والمتساكنين قرب ضفاف وادي مجردة ووادي كساّب ووادي الرغاي من الاقتراب من مياه الوديان بعد ان سجّلت ارتفاعا ملحوظا في مستوى مياهها وتوقعات مفادها تواصل ارتفاع المياه.

وكانت ولاية جندوبة قد عرفت خلال ليلة البارحة وعلى مدى الأسبوع المنقضي نزول كميات هامة من الامطار ساهمت في تحريك السيول ورفّعت في مستوى مياه الوديان والمجاري وفيضان بعضها.
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
