مدينة العلوم بتونس تنظم يوم الرياضيات يوم 7 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 14:03
      
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، يوم السبت 7 فيفري الجاري، يوم الرياضيات تحت شعار" الرياضيات ...متاحة للجميع "

وتهدف هذه التظاهرة الى تعريف مختلف الشرائح العمرية من تلاميذ وطلبة بهذه المادة العلمية وتخفيف مختلف مفاهيمها

وزيادة الوعي بأهميتها كمادة أساسية في التصدي للتحديات المطروحة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والتنمية المستدامة

ويتضمن البرنامج أنشطة متنوعة تجمع بين الحساب والهندسة والالعاب الفردية والجماعية لترسيخ روح المنافسة لدى الناشئة الى جانب ورشات عمل تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتجربة والتأمل والاكتشاف بطريقة ممتعة ومرحة


كما سيتم برمجة ورشات علمية حول الرياضيات في الطبيعية والألغاز الرياضية والاشكال الهندسية والحساب الذهني والمنطق
والاستدلال الى جانب يوم حول الرياضيات وعلم الفلك لاكتشاف الروابط الرائعة بين الأرقام والكون
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
