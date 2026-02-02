مدينة العلوم بتونس تنظم يوم الرياضيات يوم 7 فيفري 2026

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، يوم السبت 7 فيفري الجاري، يوم الرياضيات تحت شعار" الرياضيات ...متاحة للجميع "وتهدف هذه التظاهرة الى تعريف مختلف الشرائح العمرية من تلاميذ وطلبة بهذه المادة العلمية وتخفيف مختلف مفاهيمهاوزيادة الوعي بأهميتها كمادة أساسية في التصدي للتحديات المطروحة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والتنمية المستدامةويتضمن البرنامج أنشطة متنوعة تجمع بين الحساب والهندسة والالعاب الفردية والجماعية لترسيخ روح المنافسة لدى الناشئة الى جانب ورشات عمل تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتجربة والتأمل والاكتشاف بطريقة ممتعة ومرحةكما سيتم برمجة ورشات علمية حول الرياضيات في الطبيعية والألغاز الرياضية والاشكال الهندسية والحساب الذهني والمنطقوالاستدلال الى جانب يوم حول الرياضيات وعلم الفلك لاكتشاف الروابط الرائعة بين الأرقام والكون