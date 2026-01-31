الترجي الرياضي يتعاقد مع معز الحاج علي الى غاية جوان 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e6dd0ad7561.47394820_jqhikoelgpnmf.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء السبت تعاقده مع اللاعب معز الحاج علي الى غاية شهر جوان 2029.

وقدم معز الحاج علي البالغ من العمر 26 سنة مردودا متميزا مع الاتحاد المنستيري منذ انضمامه اليه في جويلية 2024 بعقد يتواصل الى 30 جوان 2026

