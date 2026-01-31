Babnet   Latest update 22:09 Tunis

الترجي الرياضي يتعاقد مع معز الحاج علي الى غاية جوان 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e6dd0ad7561.47394820_jqhikoelgpnmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 22:00
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء السبت تعاقده مع اللاعب معز الحاج علي الى غاية شهر جوان 2029.
وقدم معز الحاج علي البالغ من العمر 26 سنة مردودا متميزا مع الاتحاد المنستيري منذ انضمامه اليه في جويلية 2024 بعقد يتواصل الى 30 جوان 2026
