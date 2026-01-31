الترجي الرياضي يتعاقد مع معز الحاج علي الى غاية جوان 2029

السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 100
14°
10°
الــرياح:
5.14 كم/س
10°
تونس
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
14°-10
15°-11
18°-8
17°-11
16°-10
- Avoirs en devises 25315,2
- (30/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38188 DT
- (30/01)
- 1 $ = 2,83672 DT
- Solde Compte du Trésor (29/01) 1821,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (29/01) 27254 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 17 551) في بيروت.... "رقصت عارية" فأُقفل ا
( 16 890) فيديو موظفة ترقص على "واحدة ونص" ي
( 15 407) الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة ال
( 14 680) عامر بحبة: منخفضات أطلسية جديدة في
( 14 409) هوية الإرهابي صدّيق العبيدي الذي
( 14 092) غازي معلى: شركة مغربية اشترت 4 من
( 13 728) تونس تحت تأثير المنخفض الجوي «هاري
( 13 369) المقدم خليل المشري: تجاوزنا المرح
( 13 230) عدم سماع الدعوى لسليم شيبوب والسج
( 12 693) رياح شديدة وأمطار غزيرة مرتقبة: عا
( 12 680) منزل بورقيبة: رجل يقتل امرأة ثمّ ي
( 12 236) الخطوط التونسية تسترجع طائرة A330
( 12 149) أمطار غزيرة متواصلة وتحذيرات من ار
( 11 808) حقيقة وصول «إعصار زوما» إلى الجزا
( 11 572) معز الجودي يهاجم لاعبي المنتخب ويت
( 11 315) بلاغ تحذيري محيَّن حول الانقطاعات
( 11 278) بعد احرازها ذهبية في المغرب، بطلة
( 10 775) صبري اللموشي مدرّبًا جديدًا للمنتخ
( 10 754) إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من ز
( 10 465) عمدة نيويورك زهران ممداني يصدم الك
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322956