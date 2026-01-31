Babnet   Latest update 22:09 Tunis

سقوط بعض الأشجار وعدد من الأعمدة الكهربائية بمناطق مختلفة من ولاية قبلي جراء هبوب الرياح الرملية القوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e5e741d87e5.36181202_hnlpqemkofijg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 19:55 قراءة: 1 د, 25 ث
      
شهدت كافة مناطق ولاية قبلي منذ ظهر اليوم السبت، هبوبا لرياح قوية مثيرة للأتربة لا  تزال متواصلة إلى حد الآن تسببت في سقوط لعدد من الأشجار او لأغصان بعض الأشجار بمناطق متفرقة من الولاية علاوة على سقوط بعض الأعمدة الكهربائية إلى جانب تسجيل انخفاض كبير في مستوى الرؤية ببعض الطرقات

 وحسب ما عاينه مراسل /وات/ بقبلي المدينة فضلا عن ما أكده عدد من شهود العيان ببعض المناطق الأخرى في اتصال بمراسل /وات/، فقد تم تسجيل سقوط لعدد من الأشجار بطريق قابس وأغصان أشجار بساحة الاستقلال بقبلي المدينة، إلى جانب سقوط أغصان احدى الأشجار بساحة سوق الصناعات التقليدية بمدينة دوز وقد قامت فرق الحماية المدنية بالتدخل لإزاحة الأشجار عن الطرقات وإعادة حركة المرور لطبيعتها


كما أدى هبوب الرياح القوية الى سقوط عمود كهربائي بمدخل قرية غليسية من معتمدية دوز الجنوبية وآخر بقرية بني محمد من معتمدية قبلي الجنوبية، فضلا عن  الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي ببعض مناطق الولاية قبل تدخل فرق إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادته بكل من معتمدية رجيم معتوق وبعض أحياء مدينة دوز وبعض التجمعات السكانية بقبلي الشمالية


يذكر أن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقبلي كانت قد أصدرت عشية اليوم تحذيرا على صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي   دعت فيه مستعملي الطريق وخاصة مستعملي الشاحنات والعربات الثقيلة إلى توخي الحذر الشديد والتخفيض من السرعة مع ترك مسافة الأمان الكافية واستعمال الأضواء الرفافة عند الضرورة مع الانتباه لتكدس الرمال التي تتشكل بسرعة ببعض المنعطفات والمسالك المفتوحة
ويشار إلى أن بعض الطرقات بولاية قبلي تشهد تكدسا للرمال عند هبوب الرياح القوية خاصة منها الطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وقفصة والطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس مرورا بمطماطة  وهي من الطرقات التي تسجل أيضا انخفاضا حادا لمستوى الرؤية خلال  هبوب الرياح القوية المثيرة للأتربة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322953

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
15°-11
18°-8
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>