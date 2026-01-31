سقوط بعض الأشجار وعدد من الأعمدة الكهربائية بمناطق مختلفة من ولاية قبلي جراء هبوب الرياح الرملية القوية

شهدت كافة مناطق ولاية قبلي منذ ظهر اليوم السبت، هبوبا لرياح قوية مثيرة للأتربة لا تزال متواصلة إلى حد الآن تسببت في سقوط لعدد من الأشجار او لأغصان بعض الأشجار بمناطق متفرقة من الولاية علاوة على سقوط بعض الأعمدة الكهربائية إلى جانب تسجيل انخفاض كبير في مستوى الرؤية ببعض الطرقاتوحسب ما عاينه مراسل /وات/ بقبلي المدينة فضلا عن ما أكده عدد من شهود العيان ببعض المناطق الأخرى في اتصال بمراسل /وات/، فقد تم تسجيل سقوط لعدد من الأشجار بطريق قابس وأغصان أشجار بساحة الاستقلال بقبلي المدينة، إلى جانب سقوط أغصان احدى الأشجار بساحة سوق الصناعات التقليدية بمدينة دوز وقد قامت فرق الحماية المدنية بالتدخل لإزاحة الأشجار عن الطرقات وإعادة حركة المرور لطبيعتهاكما أدى هبوب الرياح القوية الى سقوط عمود كهربائي بمدخل قرية غليسية من معتمدية دوز الجنوبية وآخر بقرية بني محمد من معتمدية قبلي الجنوبية، فضلا عن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي ببعض مناطق الولاية قبل تدخل فرق إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادته بكل من معتمدية رجيم معتوق وبعض أحياء مدينة دوز وبعض التجمعات السكانية بقبلي الشماليةيذكر أن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقبلي كانت قد أصدرت عشية اليوم تحذيرا على صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيه مستعملي الطريق وخاصة مستعملي الشاحنات والعربات الثقيلة إلى توخي الحذر الشديد والتخفيض من السرعة مع ترك مسافة الأمان الكافية واستعمال الأضواء الرفافة عند الضرورة مع الانتباه لتكدس الرمال التي تتشكل بسرعة ببعض المنعطفات والمسالك المفتوحةويشار إلى أن بعض الطرقات بولاية قبلي تشهد تكدسا للرمال عند هبوب الرياح القوية خاصة منها الطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وقفصة والطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس مرورا بمطماطة وهي من الطرقات التي تسجل أيضا انخفاضا حادا لمستوى الرؤية خلال هبوب الرياح القوية المثيرة للأتربة