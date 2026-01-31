Babnet   Latest update 20:43 Tunis

وزير الشؤون الدّينية يؤكد حرص الدولة على تقريب الخدمات الدينية من المواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ce3bf33eba54.64388752_phoqnefmijlkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 20:13 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تولى وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، أمس الجمعة خلال زيارة عمل إلى ولاية بن عروس، تدشين جامع عبد الرحمان بن عوف بالمغيرة 2، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية.

وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة، حرص الدولة على تقريب الخدمات الدينية من المواطنين، مبيّنا عناية الوزارة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، بالتعجيل بفتح الجامع وتكليف كفاءات شابّة من أبناء الجهة بتسييره، بما يضمن حسن القيام بوظيفته الدينية. كما توجّه بالشكر إلى أهالي المنطقة وكافّة المؤسّسات التي ساهمت في تشييد الجامع وتهيئته.


ثم تحوّل الوزير، رفقة والي الجهة عبد الحميد بوقدّيدة والوفد المرافق لهما، إلى حي الأمل 2 بفوشانة، حيث أشرف على تدشين جامع نور الهدى إثر تغيير صبغته من مسجد إلى جامع، داعيًا إلى تكثيف الأنشطة الدينية من دروس وإملاءات، "بما يعزّز الدور الروحي والتربوي للجوامع في نشر قيم الاعتدال والسماحة".


كما تفقّد البوهالي كتّاب جامع نور الهدى، واطّلع على ظروف سير العمل به وتأطير الأطفال، مثمّنًا الجهود المبذولة في مجال تحفيظ القرآن الكريم. وشجع المؤدّبة على مواصلة رسالتها التربوية، مؤكّدًا أهميّة الكتاتيب في تنشئة الأطفال على القيم الدينية والأخلاقية السليمة.

وقد ضم الوفد المرافق للوزير خلال هذه الزيارة والي الجهة ومراد الخزامي عضو مجلس نوّاب الشعب عن دائرة فوشانة، وأيمن باشا معتمد فوشانة، وخالد العرابي المدير الجهوي للشؤون الدينية، إلى جانب ثلّة من الإطارات الدينية المركزية والجهوية والمحلية، وعدد من متساكني الجهة.

هذا وحضر الوزير أوّل خطبة وصلاة جمعة بجامع نور الهدى بإمامة الخطيب الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322941

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-11
18°-8
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>