وزير الشؤون الدّينية يؤكد حرص الدولة على تقريب الخدمات الدينية من المواطنين

تولى وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، أمس الجمعة خلال زيارة عمل إلى ولاية بن عروس، تدشين جامع عبد الرحمان بن عوف بالمغيرة 2، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية.وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة، حرص الدولة على تقريب الخدمات الدينية من المواطنين، مبيّنا عناية الوزارة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، بالتعجيل بفتح الجامع وتكليف كفاءات شابّة من أبناء الجهة بتسييره، بما يضمن حسن القيام بوظيفته الدينية. كما توجّه بالشكر إلى أهالي المنطقة وكافّة المؤسّسات التي ساهمت في تشييد الجامع وتهيئته.ثم تحوّل الوزير، رفقة والي الجهة عبد الحميد بوقدّيدة والوفد المرافق لهما، إلى حي الأمل 2 بفوشانة، حيث أشرف على تدشين جامع نور الهدى إثر تغيير صبغته من مسجد إلى جامع، داعيًا إلى تكثيف الأنشطة الدينية من دروس وإملاءات، "بما يعزّز الدور الروحي والتربوي للجوامع في نشر قيم الاعتدال والسماحة".كما تفقّد البوهالي كتّاب جامع نور الهدى، واطّلع على ظروف سير العمل به وتأطير الأطفال، مثمّنًا الجهود المبذولة في مجال تحفيظ القرآن الكريم. وشجع المؤدّبة على مواصلة رسالتها التربوية، مؤكّدًا أهميّة الكتاتيب في تنشئة الأطفال على القيم الدينية والأخلاقية السليمة.وقد ضم الوفد المرافق للوزير خلال هذه الزيارة والي الجهة ومراد الخزامي عضو مجلس نوّاب الشعب عن دائرة فوشانة، وأيمن باشا معتمد فوشانة، وخالد العرابي المدير الجهوي للشؤون الدينية، إلى جانب ثلّة من الإطارات الدينية المركزية والجهوية والمحلية، وعدد من متساكني الجهة.هذا وحضر الوزير أوّل خطبة وصلاة جمعة بجامع نور الهدى بإمامة الخطيب الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي