بطولة الرابطة الأولى (الجولة 17 – الدفعة 5): العمران وبن قردان يفوزان وتعادل حاسم لمستقبل سليمان

الجمعة 23 جانفي 2026



خرج كلّ منأبرز المستفيدين من منافساتللجولة السابعة عشرة من، التي جرت مساء اليوم الجمعة، حيث تمكّن أبناء العمران من الفوز على ضيفهمعلى أرضية ملعب زويتن بنتيجة، فيما تغلّب الاتحاد علىبنتيجة، في دفعة عرفت أيضًاالذي نجا من هزيمة محققة ونجح في اختطافأمامبنتيجةوجددالعهد مع الانتصارات التي غابت عنه منذ جولات عدة، حيث وفّق أبناء المدرب الجديدفي تحقيق فوز هام جاء على حساب الترجي الجرجيسيفي مباراة احتضنهاوعرفت أقصى درجات التشويق والحماس إلى آخر الردهات.ونجح أصحاب الأرض والجمهور في افتتاح النتيجة منذ الدقيقةعن طريق، مؤكّدين أفضليتهم في اللقاء، مقابل أداء جماعي متواضع لترجي الجنوب اتّسم ببطء البناءات الهجومية، ما فسح المجال للفريق المضيف لمضاعفة النتيجة في الدقيقةولم يجد أبناء المدربخيارًا غير التقدم للهجوم في ظل التأخر بهدفين، حيث هددوا مرمى الحارسبعدة محاولات سانحة للتسجيل افتقد أغلبها الدقة والتركيز، واكتفى الترجي الجرجيسي بتقليص الفارق في الوقت البديل من ركلة جزاء نفذهابنجاح في الدقيقة، دون أن يمنع ذلك الهزيمة.ورفعرصيده إلىمتقدّمًا إلى، فيما تجمّد رصيدعندفيومن جهته، تمكّنمن تحقيقعلى حساببنتيجة، مضيفًاإلى رصيده، في حين تكبّد مستقبل المرسى هزيمة جديدة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النادي الإفريقي.ويدين اتحاد بن قردان بفوزه إلى اللاعبالذي سجّل هدف اللقاء في الدقيقة، حيث عرف أصحاب الأرض كيفية المحافظة على تقدمهم وإحباط محاولات فريق الصفصاف.وشهدت المباراة إهدار لاعب اتحاد بن قردانلركلة جزاء في الدقيقة، مع إقصاء لاعب مستقبل المرسىفي الدقيقةوبهذا الفوز رفع اتحاد بن قردان رصيده إلىملتحقًا بـفي، فيما تجمّد رصيد مستقبل المرسى عندفيوفي، بلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة من مواجهة، حيث نجح الضيوف في اقتناصفي الوقت القاتل لتنتهي المباراة على نتيجةوافتتح نجم المتلوي التسجيل في الدقيقةبواسطة، قبل أن يعدّل مستقبل سليمان الكفة في الدقيقةمن ركلة جزاء نفذها بنجاح، لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل.وعاد نجم المتلوي للتقدم مجددًا من ركلة جزاء سجلهافي الدقيقة، قبل أن يخطفهدف التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة، فارضًا اقتسام نقاط المباراة.ورفعرصيده إلىفي، فيما يحتلبعد هذا التعادلبرصيدهارون الكوكي (10) / محمد العسكري (64)إينوسون نشوتي (90+1 ض ج)فارس المسكيني (23) / شريف بوديان (63 ض ج)جاسر الخميري (34 ض ج) / حلمي الجويدي (90+5)دانيال أوبوه (45)| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || --------------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 6 || 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 7 || 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 || 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 9 || 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 19 | 11 || 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12 | 13 || 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 18 || 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 || 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 || 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 17 || 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 19 || 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 || 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 28 || 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 || 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 || 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 27 |