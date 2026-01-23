بطولة الرابطة الأولى (الجولة 17 – الدفعة 5): العمران وبن قردان يفوزان وتعادل حاسم لمستقبل سليمان
خرج كلّ من شبيبة العمران واتحاد بن قردان أبرز المستفيدين من منافسات الدفعة الخامسة للجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت مساء اليوم الجمعة، حيث تمكّن أبناء العمران من الفوز على ضيفهم الترجي الجرجيسي على أرضية ملعب زويتن بنتيجة 2-1، فيما تغلّب الاتحاد على مستقبل المرسى بنتيجة 1-0، في دفعة عرفت أيضًا تألّق مستقبل سليمان الذي نجا من هزيمة محققة ونجح في اختطاف تعادل حاسم خارج قواعده أمام نجم المتلوي بنتيجة 2-2.
وجدد شبيبة العمران العهد مع الانتصارات التي غابت عنه منذ جولات عدة، حيث وفّق أبناء المدرب الجديد أمين الباجي في تحقيق فوز هام جاء على حساب الترجي الجرجيسي 2-1 في مباراة احتضنها ملعب الشاذلي زويتن وعرفت أقصى درجات التشويق والحماس إلى آخر الردهات.
ونجح أصحاب الأرض والجمهور في افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 10 عن طريق هارون الكوكي، مؤكّدين أفضليتهم في اللقاء، مقابل أداء جماعي متواضع لترجي الجنوب اتّسم ببطء البناءات الهجومية، ما فسح المجال للفريق المضيف لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 64.
ولم يجد أبناء المدرب أنيس بوجلبان خيارًا غير التقدم للهجوم في ظل التأخر بهدفين، حيث هددوا مرمى الحارس وسيم الصيد بعدة محاولات سانحة للتسجيل افتقد أغلبها الدقة والتركيز، واكتفى الترجي الجرجيسي بتقليص الفارق في الوقت البديل من ركلة جزاء نفذها إينوسون نشوتي بنجاح في الدقيقة 90+1، دون أن يمنع ذلك الهزيمة.
ورفع شبيبة العمران رصيده إلى 19 نقطة متقدّمًا إلى المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الترجي الجرجيسي عند 24 نقطة في المركز السابع.
ومن جهته، تمكّن اتحاد بن قردان من تحقيق انتصار ثمين على حساب مستقبل المرسى بنتيجة 1-0، مضيفًا 3 نقاط إلى رصيده، في حين تكبّد مستقبل المرسى هزيمة جديدة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النادي الإفريقي.
ويدين اتحاد بن قردان بفوزه إلى اللاعب دانيال أوبوه الذي سجّل هدف اللقاء في الدقيقة 45، حيث عرف أصحاب الأرض كيفية المحافظة على تقدمهم وإحباط محاولات فريق الصفصاف.
وشهدت المباراة إهدار لاعب اتحاد بن قردان أيوب مشارك لركلة جزاء في الدقيقة 60، مع إقصاء لاعب مستقبل المرسى أسامة الجبالي في الدقيقة 65.
وبهذا الفوز رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 22 نقطة ملتحقًا بـ النجم الساحلي في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد مستقبل المرسى عند 19 نقطة في المركز العاشر.
وفي ملعب المتلوي، بلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة من مواجهة نجم المتلوي ومستقبل سليمان، حيث نجح الضيوف في اقتناص تعادل ثمين في الوقت القاتل لتنتهي المباراة على نتيجة 2-2.
وافتتح نجم المتلوي التسجيل في الدقيقة 23 بواسطة فارس المسكيني، قبل أن يعدّل مستقبل سليمان الكفة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء نفذها بنجاح جاسر الخميري، لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل.
وعاد نجم المتلوي للتقدم مجددًا من ركلة جزاء سجلها شريف بوديان في الدقيقة 63، قبل أن يخطف حلمي الجويدي هدف التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة 90+5، فارضًا اقتسام نقاط المباراة.
ورفع نجم المتلوي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل مستقبل سليمان بعد هذا التعادل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
النتائج والترتيب
الجمعة 23 جانفي 2026ملعب زويتن
* شبيبة العمران 2
هارون الكوكي (10) / محمد العسكري (64)
* الترجي الجرجيسي 1
إينوسون نشوتي (90+1 ض ج)
ملعب المتلوي
* نجم المتلوي 2
فارس المسكيني (23) / شريف بوديان (63 ض ج)
* مستقبل سليمان 2
جاسر الخميري (34 ض ج) / حلمي الجويدي (90+5)
ملعب بن قردان
* اتحاد بن قردان 1
دانيال أوبوه (45)
* مستقبل المرسى 0
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| --------------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 6 |
| النادي الإفريقي | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 7 |
| الملعب التونسي | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 19 | 11 |
| نجم المتلوي | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12 | 13 |
| الترجي الجرجيسي | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 18 |
| النجم الساحلي | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 |
| اتحاد بن قردان | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 |
| مستقبل المرسى | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 17 |
| شبيبة العمران | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 19 |
| النادي البنزرتي | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 |
| شبيبة القيروان | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 28 |
| مستقبل سليمان | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 |
| مستقبل قابس | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 |
| الأولمبي الباجي | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 27 |
