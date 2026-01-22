اختيار 27 بلدية في إطار تجديد شبكة التخطيط المحلي بالجامعة الوطنية للبلديات

أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن اختيار 27 بلدية في إطار تجديد هيكلة شبكة التخطيط المحلي، مبينة أن الاختيار قد تم وفق معايير فنية وموضوعية تهدف إلى الرفع من أداء البلديات وتطوير العمل البلدي في علاقة بـ التنمية المحلية و التخطيط الاستراتيجيوتضم قائمة البلديات التي وقع عليها الاختيار، وفق ما أوردته الجامعة على صفحتها الرسمية، اليوم الخميس، كلا من نابل و سوسة و قرمدة و برقو و سيدي بوزيد و الدندان و قابس و غزالة و مطماطة و غمراسن وسبيطلة و المتلوي و قليبية و قصيبة المديوني و جربة حومة السوق و رقادة و العين وعوسجة و الشيحية والعالية و المسعدين و جربة ميدون و ساقية الدائر و تاجروين و الكرم و مساكن و منزل تميم.وتمثل الشبكة فضاءً لتبادل الآراء وتقديم المقترحات المنهجية ووضع خطط التنمية المحلية والتخطيط المجالي والعمراني، وذلك بهدف تطوير أدوات التشخيص والبرمجة والتخطيط والتنفيذ وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والتنمية المستدامة.وتندرج أنشطة هذه الشبكة ضمن مشروع " الصندوق البلدي للمهارات العامة " المنجز من طرف الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والمموّل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسريوكانت الجامعة قد نشرت إعلان الرغبة في الانخراط عبر صفحتها الرسمية من 17 نوفمبر 2025 إلى 14 ديسمبر 2025وقد عبّرت أكثر من 70 بلدية عن رغبتها في المشاركة عبر تقديم ترشحاتها.وتم تكوين لجنة صلب الجامعة لفرز الترشحات، وأسفرت النتائج عن اختيار 27 بلدية وفق معايير من بينها بالخصوص القدرات الفنية والتجارب النموذجية في مجال التخطيط الحضري والتنمية المحلية والرغبة والالتزام بالمشاركة الفعّالة في أنشطة الشبكة.