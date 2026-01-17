شركة لير كوربورايشن تفتتح وحدة صناعية جديدة لها بمنزل بورقيبة

افتتحت شركة لير كوربورايشن ، الرائدة عالميا في تكنولوجيات السيّارات المتعلّقة بالمقاعد والأنظمة الإلكترونية، وحدة صناعية جديدة، متخصصة في أنظمة الراحة الحرارية بمدينة منزل بورقيبة، وذلك وفق ما ورد على موقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي .



وتدمج هذه التكنولوجيات المبتكرة أنظمة تسخين وتهوئة والتبريد النشط للمقاعد، إضافة إلى دعم أسفل الظهر وخاصية التدليك وتسخين عجلة القيادة وأنظمة استشعار وجود الركاب.



ويمثل هذا المشروع استثمارا يقدّر بحوالي 100 مليون دينار مخصص لمكوّن البناء فقط، وذلك على مساحة مغطاة قدرت ب32 ألف متر مربع، ويعتمد على أحدث التقنيات، مع إيلاء أهمية قصوى لمعايير السلامة واحترام البيئة في تصميمهومن المنتظر، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، أن يوفر المشروع 4500 موطن شغل مباشر، عند بلوغه طاقته القصوى.وتعد شركة لير كوربورايشن 255 موقعا في 37 دولة ويعمل لديها أكثر من 173700 موظف، ما يجعلها من الرواد على المستوى العالمي في مجال نشاطها.