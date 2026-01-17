وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية /مشاريع: طلب عروض وطني للحصول على دعم مالي من الصندوق الاخضر للمناخ

أطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بصفتها جهة معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ،طلب عروض وطني لتقديم مشاريع وبرامج لسنة 2026 قصد الحصول على دعم مالي من الصندوق الاخضر للمناخ .

ويهدف طلب العروض الى مساعدة المشاريع والبرامج المناخية التي يقدمها فاعلون من القطاعين العام والخاص والتي تساهم بشكل خاص في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع اثار التغيرات المناخية في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري.

وأكدت الوكالة في بلاغ لها ان المشاريع المقدمة يجب ان تكون متماشية مع الأولويات الوطنية لتونس في مجال المناخ والمعايير البيئية والاجتماعية التي يفرضها الصندوق الاخضر للمناخ وايضا المتعلقة بالحوكمة.



علما ان هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل السياسة الوطنية لمقاومة التغيرات المناخية، وفق الوكالة التي دعت الراغبين في المشاركة الى الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب العروض عبر الروابط الالكترونية على موقعها.وتتضمن الوثائق كل التفاصيل حول شروط المشاركة ومعايير الاختيار واجال ايداع الملفات، وفق البلاغ.يذكر ان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كانت قد تحصلت اواخر فيفري 2025 على الاعتماد من قبل الصندوق الاخضر للمناخ وذلك خلال اجتماعات مجلس الصندوق المنعقدة بمقره في كوريافي اكتوبر 2025 لتصبح الوكالة بذلك أول هيكل وطني يتحصل على هذا الاعتماد من قبل الصندوق.ويفتح هذا الاعتماد التواصل المباشر مع تمويلات المناخ كما يسمح لتونس بالاستفادة من الموارد الجديدة وتوسيع نطاق العمل المناخي .ويمكن هذا الاعتماد الوكالة من الحصول على هبات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم بقيمة 30 مليون دولار، وذلك من خلال تقديم مقترحات لمشاريع تمويلية تساهم في التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة في تونس وتحسين القدرة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.ويعد الصندوق الاخضر للمناخ أكبر صندوق مخصص للمناخ في العالم انشا سنة 2010 بموجب اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ وهو مكلف بدعم الدول الساعية لتحقيق مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكييف مع المناخ.