الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: اتفاق تونسي موريتاني على تبادل الخبرات في مجال الطفولة المبكرة

التقت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيمة الجلاصي، وفدا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مثّله محمد سليمان بلال المدير العام لمركز التكوين والتبادل عن بعد التابع لوزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المورتانية.



واتفق الطرفان خلال جلسة العمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الطفولة المبكرة ودعم استخدام الحلول الرقمية الحديثة في تطوير منظومات التكوين عن بعد لفائدة الإطارات التربوية.







كما شمل الاتفاق المساهمة في تحسين جودة البرامج والخدمات الموجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بالجمهورية الموريتانية، وفق بلاغ صادر اليوم عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.





وخصص هذا الاجتماع، الملتئم الخميس المنقضي، لتدارس الإمكانيات الكفيلة بدعم تبادل الخبرات والتجارب في مجال الطفولة، خاصة ما يتعلق بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.



وأتاح استعراض تجارب الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المعتمدة في مجال التكوين والتأطير عن بعد لفائدة الإطارات التربوية، إضافة إلى مناقشة سبل توظيف التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية لتحسين جودة الخدمات التربوية المقدمة للطفل.





