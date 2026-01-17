انطلاق أشغال أول وحدة نموذجية لتحويل النفايات المنزلية والمشابهة إلى طاقة حيوية بجربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696bd1c7619b79.81195458_fmngihekjlpqo.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت رسميا اشغال أول وحدة نموذجية لتحويل النفايات المنزلية والمشابهة إلى طاقة حيوية بجربة، في خطوة عملية تعزّز الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري في تونس.



ويشرف على هذا المشروع، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من اليابان وإيطاليا، وفق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.







وتعد هذه الوحدة الجديدة خطوة استراتيجية في تكريس جهود تونس للانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة ضمن مقاربة تشاركية شاملة ترتكز على التثمين الطاقي للنفايات العضوية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية في تحفيز الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستقلالية الطاقية، وفق ما اكدته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وستمكن الوحدة النموذجية للمعالجة البيولوجية وإنتاج البيوميثان من النفايات المنزليّة والمشابهة لتحويله إلى طاقة كهربائيّة، من تثمين حوالي 6000 طن من النفايات سنويا وتفادي انبعاث ما يقارب عن 5600 طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة .كما ستعمل على إنتاج نحو 1600 ميغاواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل حاجيات 250 مسكن وايضا إنتاج حوالي 3900 طن من السماد العضوي البيولوجي.وتعد هذه الوحدة الجديدة خطوة استراتيجية في تكريس جهود تونس للانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة ضمن مقاربة تشاركية شاملة ترتكز على التثمين الطاقي للنفايات العضوية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية في تحفيز الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستقلالية الطاقية، وفق ما اكدته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.