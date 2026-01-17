<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696bd160359d99.94692387_lnfpheimkoqjg.jpg width=100 align=left border=0>

تم انتخاب قيس خذيرة رئيسا جديدا للجامعة التونسية للأشرعة، اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت، وفق ما أفادت به وكالة تونس افريقيا للأنباء الكاتبة العامة للجامعة اميمة الخضراوي.



وأوضحت الخضراوي أن قائمة خضيرة كانت الوحيدة التي قدمت ترشحها لانتخابات الجامعة للفترة النيابية 2026-2028، مضيفة انه تمت خلال الجلسة المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، فضلا عن المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للفترة النيابية السابقة.





وتتكون القائمة الفائزة من كل من قيس خذيرة (رئيس) وزينة الصدراوي ومعين مامي وطارق الزحاف وشهاب شبشوب وهناء مسعود وحلمي فتاح ومحمد سليم المدب وعثمان الزرلي وشفيق رزيقة وغازي راسيل ومختار جامعي (أعضاء).