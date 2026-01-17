Babnet   Latest update 19:54 Tunis

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: التصريح باستثمارات بقيمة 2484،3 مليون دينار في القطاع الصناعي خلال سنة 2025

Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 18:44
      
بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي خلال سنة 2025 نحو 2484,3 مليون دينار، موزّعة على 3909 مشاريع، يُنتظر أن تُمكّن، عند إنجازها، من إحداث 37329 موطن شغل، وذلك وفق ملخّص نشرة الظرف الاقتصادي لسنة 2025 الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وأظهرت المؤشرات تسجيل منحى تصاعدي شهري للاستثمارات المصرّح بها طيلة سنة 2025، حيث بلغ أعلى مستوى خلال ديسمبر 2025 بقيمة 531,4 مليون دينار، أي بزيادة 50 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2025، ونمو 92 بالمائة مقارنة بديسمبر 2024.


توزّع الاستثمارات حسب القطاعات

توزّعت الاستثمارات الصناعية المصرّح بها أساسًا على:


* الصناعات الغذائية: 1018,8 مليون دينار، بزيادة 8,4 بالمائة
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: 551 مليون دينار (13,2 بالمائة)
* صناعات مواد البناء والخزف والزجاج: 256 مليون دينار (21,4 بالمائة)
* صناعات الجلود والأحذية: 39 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 167,1 بالمائة

الإحداثات الجديدة والاستثمارات المصدّرة

وسجّل عدد المشاريع المصرّح بها في إطار الإحداثات الجديدة ارتفاعًا بنسبة 22,6 بالمائة، بإجمالي استثمارات قُدّر بـ 1044,4 مليون دينار سنة 2025، مقابل 950,9 مليون دينار سنة 2024.

كما شهدت الاستثمارات المصرّح بها المصدّرة كليًا نموًا بنسبة 13,7 بالمائة، مدفوعة أساسًا بارتفاع استثمارات:

* الصناعات الغذائية (111,7 بالمائة) إلى 103,1 مليون دينار
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية (38,5 بالمائة) إلى 269,4 مليون دينار
* صناعات الجلود والأحذية (550 بالمائة) إلى 10,4 مليون دينار

الاستثمارات الأجنبية وحجم المشاريع

وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المشاركة الأجنبية المصرّح بها 436,5 مليون دينار، منها 148,4 مليون دينار استثمارات شراكة، و288,1 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل، مقابل 2047,8 مليون دينار استثمارات صرّح بها تونسيون.

وبيّنت الوكالة أن 99,7 بالمائة من المشاريع الصناعية المصرّح بها تقل كلفة الاستثمار فيها عن 15 مليون دينار للمشروع الواحد، وقد سجّل هذا الصنف زيادة بنسبة 17,3 بالمائة في عدد المشاريع، و11,8 بالمائة في حجم الاستثمارات.

تطوّر الصادرات والاستثمار في الخدمات

وفي ما يتعلّق بالصادرات، ارتفعت صادرات القطاع الصناعي بنسبة 4,8 بالمائة لتبلغ 58573,8 مليون دينار سنة 2025، توزّعت أساسًا بين الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية، والصناعات الكيميائية.

كما تطوّرت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات بنسبة 34 بالمائة من حيث العدد لتبلغ 15283 مشروعًا، وبنسبة 51,5 بالمائة من حيث القيمة لتُقدّر بـ 1687,8 مليون دينار، مع توقّعات بإحداث 58720 موطن شغل، أي بزيادة 68,1 بالمائة.

وأشارت الوكالة، في الختام، إلى أن المشاريع التي تفوق كلفتها 100 مليون دينار لا تُحتسب ضمن إحصائيات القطاع الصناعي، باعتبار أن إدراجها قد يؤثّر على قراءة التوجّهات العامة للمؤشرات الاقتصادية.
