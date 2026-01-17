وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: التصريح باستثمارات بقيمة 2484،3 مليون دينار في القطاع الصناعي خلال سنة 2025

بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي خلال سنة 2025 نحو 2484,3 مليون دينار، موزّعة على 3909 مشاريع، يُنتظر أن تُمكّن، عند إنجازها، من إحداث 37329 موطن شغل، وذلك وفق ملخّص نشرة الظرف الاقتصادي لسنة 2025 الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وأظهرت المؤشرات تسجيل منحى تصاعدي شهري للاستثمارات المصرّح بها طيلة سنة 2025، حيث بلغ أعلى مستوى خلال ديسمبر 2025 بقيمة 531,4 مليون دينار، أي بزيادة 50 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2025، ونمو 92 بالمائة مقارنة بديسمبر 2024.



توزّع الاستثمارات حسب القطاعات



الإحداثات الجديدة والاستثمارات المصدّرة



الاستثمارات الأجنبية وحجم المشاريع



تطوّر الصادرات والاستثمار في الخدمات



توزّعت الاستثمارات الصناعية المصرّح بها أساسًا على:: 1018,8 مليون دينار، بزيادة: 551 مليون دينار (: 256 مليون دينار (: 39 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا لافتًا بنسبةوسجّل عدد المشاريع المصرّح بها في إطارارتفاعًا بنسبة، بإجمالي استثمارات قُدّر بـسنة 2025، مقابل 950,9 مليون دينار سنة 2024.كما شهدتنموًا بنسبة، مدفوعة أساسًا بارتفاع استثمارات:* الصناعات الغذائية () إلى 103,1 مليون دينار* الصناعات الميكانيكية والكهربائية () إلى 269,4 مليون دينار* صناعات الجلود والأحذية () إلى 10,4 مليون ديناروبلغالمصرّح بها، منها 148,4 مليون دينار استثمارات شراكة، و288,1 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل، مقابلاستثمارات صرّح بها تونسيون.وبيّنت الوكالة أنالمصرّح بها تقل كلفة الاستثمار فيها عنللمشروع الواحد، وقد سجّل هذا الصنف زيادة بنسبةفي عدد المشاريع، وفي حجم الاستثمارات.وفي ما يتعلّق بالصادرات، ارتفعتبنسبةلتبلغسنة 2025، توزّعت أساسًا بين الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية، والصناعات الكيميائية.كما تطوّرتبنسبةمن حيث العدد لتبلغ، وبنسبةمن حيث القيمة لتُقدّر بـ، مع توقّعات بإحداث، أي بزيادةوأشارت الوكالة، في الختام، إلى أنلا تُحتسب ضمن إحصائيات القطاع الصناعي، باعتبار أن إدراجها قد يؤثّر على قراءة التوجّهات العامة للمؤشرات الاقتصادية.