اتحاد تطاوين يتعقاد مع اللاعب حسام بلحيزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696bb957de23d0.89119819_hlgepnmokqijf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد تطاوين اليوم السبت التعاقد مع اللاعب حسام بلحيزية قادما من النادي الصفاقسي على سبيل الاعارة.

وأوضح اتحاد تطاوين في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ عقد حسام بلحيزية يمتد لنصف موسم.

يذكر أنّ حسام بلحيزية صاحب الـ 22 عاما يشغل خطة متوسط ميدان هجومي.





كما تجدر الاشارة الى أنّ اتحاد تطاوين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة وذلك بعد مضي 13 جولة.

ويستقبل اتحاد تطاوين يوم غد الأحد على ملعب نجيب الخطاب فريق اتحاد بوسالم لحساب الجولة 14.