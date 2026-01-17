منظمة حماية أطفال المتوسط ترفع شكاية ضد صفحات وحسابات تستدرج القُصّر رقمياً

* أعلنت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن إيداع شكاية رسمية ضد أصحاب صفحات وحسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتورط في استهداف أطفال تونسيين عبر أساليب استدراج رقمي ممنهج* يعتمد على الضغط النفسي والابتزاز.

وأوضحت المنظمة، في بيان صادر اليوم السبت، أنّ هذه الصفحات والحسابات قد تخفي وراءها جرائم جسيمة تهدّد السلامة الجسدية والنفسية للأطفال وتمسّ من كيانهم الإنساني، معبّرة عن قلقها البالغ إزاء تنامي هذا النوع من الممارسات في الفضاء الرقمي.





وأكدت المنظمة أنّهالمتابعة المتورطين، معتبرة أنّ شبكات الاستدراج الرقمي تمثلتستوجب تدخلاً فوريًا وحازمًا من الجهات المختصة.وبيّن البيان أنّ التحريات استندت إلى، مشيرًا إلى أنّ الحالات الموثّقة لا يمكن اعتبارها معزولة، بل تعكس، تستغل هشاشة الفضاء الرقمي، وضعف الوعي بالمخاطر الإلكترونية، إضافة إلىوأضافت المنظمة أنّ المعاينات كشفت عنتعتمدها هذه الصفحات، تبدأ بواجهات رقمية تبدو بريئة من خلال أسماء وصور ومحتويات ترفيهية، قبل الانتقال إلىوحذّرت من أنّ هذه الصفحات تعمل على، واستغلال فضولهم وحاجتهم للاهتمام، ثم عزلهم تدريجيًا عن محيطهم الأسري، ودفعهم نحو فضاءات مغلقة أو تطبيقات أقل خضوعًا للرقابة، في مسار يُعدّقد تنتهي بابتزاز أو استغلال أووفي ختام بيانها، نبّهت المنظمة إلى، مؤكدة أنّ الاستدراج والابتزاز الجنسيين عبر الإنترنت من أخطر التهديدات الحديثة، خاصة في ظل ضعف آليات التبليغ وخوف الضحايا من الإفصاح، مشيرة إلى أنّ هذه الجرائم غالبًا ما تُدار عبرتستفيد من سهولة إنشاء الحسابات الوهمية وإعادة إنتاجها، ودعت السلطات إلىلحماية الأطفال.