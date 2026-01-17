<img src=http://www.babnet.net/images/2b/658e806a6fb4d1.13244437_qhkepognmjlif.jpg width=100 align=left border=0>

تم انتخاب بسام الزواوي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتنس، اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت بمدينة سوسة، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الرئيس الجديد للجامعة.



وأوضح الزواوي أن قائمته كانت الوحيدة التي قدمت ترشحها لانتخابات الجامعة للفترة النيابية 2026-2028، مضيفا انه تمت خلال الجلسة المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، فضلا عن المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للفترة النيابية السابقة.







وتتكون القائمة الفائزة من كل من بسام الزواوي (رئيس) ومنية سلتان بالخيرية (نائب رئيس) وصفوان الفاسي (أمين مال) وخير الدين كشريد وكمال بن طالب والشادلي الصيادي ومحمد علي القنبري ومحمد لسعد الخذيري وايمان موسى حواص وسرور محلى عون الله وعايدة بوزيد بن جماعة وحسن المزغني (أعضاء).