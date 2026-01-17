Babnet   Latest update 18:25 Tunis

تأخير النظر في قضيّة فرار 5 مساجين إرهابيين من سجن المرناقيّة إلى يوم 20 جانفي الجاري

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الجمعة، تأخير النظر في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة)، إلى جلسة الثلاثاء القادم (20 جانفي الجاري)، حتى يواصل المحامون الترافع في القضية، وفق ما أكّده مصدر قضائي اليوم السبت، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائية المذكورة، استكملت الثلاثاء الماضي استنطاق المتهمين في القضية (40 متهما) سواء الموقوفين أو المحالين بحالة سراح، ليشرع المحامون أمس الجمعة في الترافع.


وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فجر يوم 31 أكتوبر 2023 ، عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ"الصومالي" ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني.
وتم إيقاف السجين الفار أحمد المالكي (الصومالي) يوم 5 نوفمبر 2023 بمنطقة التضامن من ولاية أريانة، ليتم لاحقا يوم 7 نوفمبر من نفس السنة، إيقاف الأربعة المتبقين بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس.


وكانت وزيرة العدل قد أذنت بتاريخ 31 أكتوبر 2023 ، بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية. كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
