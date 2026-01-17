بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 16 – الدفعة الثالثة): الإفريقي والنجم الساحلي ينتصران وتعادل بين البنزرتي ونجم المتلوي

أسفرت الدفعة الثالثة من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم السبت، عن فوز كل من النادي الإفريقي والنجم الساحلي، مقابل تعادل النادي البنزرتي مع نجم المتلوي.



حقق النادي الإفريقي فوزًا مهمًا خارج قواعده على حساببملعب عبد العزيز الشتيوي. واتسم اللقاء بندية كبيرة وتأثر بالمردود الفني لأرضية الميدان، قبل أن يُعلن الحكم فرج عبد اللاوي عن ضربة جزاء في الدقيقة 66، نفّذها بنجاح محمد الصادق محمود، مانحًا فريق باب الجديد هدف الانتصار.وبهذا الفوز، رفع النادي الإفريقي رصيده إلىفي المركز الثاني، مقلصًا الفارق مع المتصدر الترجي الرياضي إلى ثلاث نقاط، فيما تجمّد رصيد مستقبل المرسى عندفي المرتبة التاسعة.من جهته، استهل النجم الساحلي مرحلة الإياب تحت قيادة مدربه محمد المكشر بفوز معنوي علىبالملعب الأولمبي بسوسة. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريان عنان من ركلة جزاء في الدقيقة 17.ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده إلىفي المركز الثامن، بينما بقي شبيبة العمران في المرتبة الثانية عشرة برصيدوفي ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، انتهت مواجهة النادي البنزرتي ونجم المتلوي بالتعادل السلبي، رغم إضاعة الضيوف لركلة جزاء في الدقيقة 29. وشهدت المباراة إقصاء لاعب النادي البنزرتي عزيز القاسمي في الوقت بدل الضائع (90+4).وعقب هذا التعادل، أصبح رصيد نجم المتلويفي المركز السادس، فيما بلغ رصيد النادي البنزرتيفي المرتبة الحادية عشرة.في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثالثة من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم السبت:مستقبل المرسى: 0النادي الإفريقي: 1النادي البنزرتي: 0نجم المتلوي: 0النجم الساحلي: 1شبيبة العمران: 0الملعب التونسي: 0الاتحاد المنستيري: 0الأولمبي الباجي: 2اتحاد بن قردان: 2الترجي الجرجيسي: 0النادي الصفاقسي: 2الترجي الرياضي: 2مستقبل قابس: 1مستقبل سليمان: 0شبيبة القيروان: 0| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|| الترجي الرياضي | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 || النادي الإفريقي | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 | 7 || الملعب التونسي | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 4 || النادي الصفاقسي | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 || الاتحاد المنستيري | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 17 | 10 || الترجي الجرجيسي | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 || نجم المتلوي | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 || النجم الساحلي | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 14 || مستقبل المرسى | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 16 || اتحاد بن قردان | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 || النادي البنزرتي | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 || شبيبة العمران | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 || شبيبة القيروان | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 27 || مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 || الأولمبي الباجي | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 26 || مستقبل قابس | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |