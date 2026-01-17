بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 16 – الدفعة الثالثة): الإفريقي والنجم الساحلي ينتصران وتعادل بين البنزرتي ونجم المتلوي
أسفرت الدفعة الثالثة من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم السبت، عن فوز كل من النادي الإفريقي والنجم الساحلي، مقابل تعادل النادي البنزرتي مع نجم المتلوي.
الإفريقي يحسم لقاء المرسى
حقق النادي الإفريقي فوزًا مهمًا خارج قواعده على حساب مستقبل المرسى بملعب عبد العزيز الشتيوي. واتسم اللقاء بندية كبيرة وتأثر بالمردود الفني لأرضية الميدان، قبل أن يُعلن الحكم فرج عبد اللاوي عن ضربة جزاء في الدقيقة 66، نفّذها بنجاح محمد الصادق محمود، مانحًا فريق باب الجديد هدف الانتصار.
وبهذا الفوز، رفع النادي الإفريقي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق مع المتصدر الترجي الرياضي إلى ثلاث نقاط، فيما تجمّد رصيد مستقبل المرسى عند 19 نقطة في المرتبة التاسعة.
النجم الساحلي يفتتح الإياب بانتصارمن جهته، استهل النجم الساحلي مرحلة الإياب تحت قيادة مدربه محمد المكشر بفوز معنوي على شبيبة العمران بالملعب الأولمبي بسوسة. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريان عنان من ركلة جزاء في الدقيقة 17.
ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي شبيبة العمران في المرتبة الثانية عشرة برصيد 16 نقطة.
تعادل دون أهداف في بنزرتوفي ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، انتهت مواجهة النادي البنزرتي ونجم المتلوي بالتعادل السلبي، رغم إضاعة الضيوف لركلة جزاء في الدقيقة 29. وشهدت المباراة إقصاء لاعب النادي البنزرتي عزيز القاسمي في الوقت بدل الضائع (90+4).
وعقب هذا التعادل، أصبح رصيد نجم المتلوي 24 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد النادي البنزرتي 17 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
النتائج والترتيبفي ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثالثة من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 17 جانفي 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى: 0
النادي الإفريقي: 1
محمد الصادق محمود (66 ض ج)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي: 0
نجم المتلوي: 0
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي: 1
شبيبة العمران: 0
ريان عنان (17 ض ج)
الجمعة 16 جانفي 2026ملعب الهادي النيفر
الملعب التونسي: 0
الاتحاد المنستيري: 0
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي: 2
محمد علي الرقوبي (11) – إسلام الشلغومي (77 ض ج)
اتحاد بن قردان: 2
برهان الحكيمي (48) – آدم الطاوس (66 ض ج)
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)
الترجي الجرجيسي: 0
النادي الصفاقسي: 2
عمر بن علي (19) – إيمانويل أوغبولي (83)
الخميس 15 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي: 2
يان ساس (10 ض ج) – حمزة الجلاصي (45+3 ض ج)
مستقبل قابس: 1
محمد أمين خضراوي (36)
ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان: 0
شبيبة القيروان: 0
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 |
| النادي الإفريقي | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 | 7 |
| الملعب التونسي | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 17 | 10 |
| الترجي الجرجيسي | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 |
| نجم المتلوي | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| النجم الساحلي | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 14 |
| مستقبل المرسى | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 16 |
| اتحاد بن قردان | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| النادي البنزرتي | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| شبيبة العمران | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 |
| شبيبة القيروان | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 27 |
| مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| الأولمبي الباجي | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 26 |
| مستقبل قابس | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |
