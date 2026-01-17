<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b962e37ba99.11168892_lhnkgeiqjmpof.jpg width=100 align=left border=0>

تحت شعار "لقطات صغيرة... تحكي حكايات كبيرة"، تنتظم الدورة الحادية عشرة من مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي من 2 إلى 7 فيفري 2026 في سينما أميلكار بالمنار، بمُشاركة 40 عملا من 20 دولة، من بينها أربعة أعمال تونسية.



ستُفتتح فعاليات المهرجان يوم الاثنين 2 فيفري بعرض فيلم "مانجو" لرندا علي من مصر، ويختتم يوم السبت 7 فيفري بعرض الفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ليوسف الصالحي وهو العرض الأول لهذا الفيلم في تونس.





ويضم المهرجان أربعة أقسام، قسم الأفلام الروائية الذي سيسجل مُشاركة 7 أعمال من بينها عمل تونسي-مصري يحمل عنوان "Hostage" لسارة النقازي، وقسم الأفلام الوثائقية الذي سيشهد مُشاركة 6 أعمال من بينها عملان من تونس وهما، " Pearl on fire" ليسرى الرزقي و"Fabula" لإلياس الجريدي، وقسم أفلام المدارس الذي يجمع 10 أفلام، من بينها فيلم لغسان الجربي يحمل عنوان "As long as we still dream" وعمل ليوسف الغرياني بعنوان "Tribes"، من تونس، أما قسم أفلام التحريك فيتضمن 17 عملا من خارج تونس.

وتُشارك ضمن مُختلف الأقسام أفلام قصيرة من تونس والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال ومصر وفلسطين ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وباكستان وإيران واليونان والدنمارك والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والبرازيل وتايوان.

وتحتكم أفلام المُسابقات الرسمية للجنة تتكون من كل من السينمائية ليليا بن عاشور والمخرج سليم بالهيبة من تونس، ومخرج الأفلام القصيرة الجزائري أكلي أمداح.