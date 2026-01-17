Babnet   Latest update 15:05 Tunis

القصرين: نجاح ثاني عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b9590c26800.91175750_lhmiekgjfopnq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 15:05 قراءة: 0 د, 49 ث
      
نجح الإطار الطبي وشبه الطبي بالقسم الجامعي لطب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، في إجرء ثاني عملية زرع قرنية بالمستشفى والتي أنجزت بصفة استعجالية لفائدة مريض يبلغ من العمر 65 سنة، وفقالمدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.
وقال الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، إنّ "ما وفّرته وزارة الصحة من تجهيزات طبية متطوّرة لفائدة القسم الجامعي لطب وجراحة العيون، والتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، مكّن من تسهيل عمليات زرع القرنية بالجهة وتقريب هذه الخدمة الدقيقة من المرضى، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المتخصّصة".
وأكّد أنّ عمليات زرع القرنية ستتواصل بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، إلى جانب تطوير باقي التدخلات الجراحية المتخصّصة بالقسم.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّ قسم طب وجراحة العيون أصبح ينجز عمليات جراحية دقيقة لم تكن تُجرى سابقًا بالمستشفى، من بينها انفصال الشبكية، وجراحة الحَوَل، في سعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وفي إطار تدعيم الإختصاصات الطبية بالجهة، وتحقيق مبدأ العدالة الصحية وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج المتخصص دون عناء التنقل إلى ولايات أخرى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322048

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Nigeria CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 17 جانفي 2026 | 28 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:31
15:09
12:36
07:30
06:00
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
3.84 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-11
16°-12
13°-11
12°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026