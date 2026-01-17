تضاعف العجز الطاقي أربع مرات خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 11،1 مليار دينار موفى سنة 2025
تضاعف العجز الطاقي في تونس أربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، منتقلاً من 2,7 مليار دينار سنة 2016، أي ما يعادل 21,5 بالمائة من العجز التجاري، إلى 11,1 مليار دينار موفى سنة 2025، وهو ما يمثل 51,1 بالمائة من إجمالي العجز التجاري، وفق مذكرة صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وبحسب نفس المصدر، فقد تفاقم العجز التجاري الإجمالي لتونس خلال سنة 2025 ليبلغ 21,8 مليار دينار، مقابل 18,9 مليار دينار سنة 2024، في حين تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74,5 بالمائة مقارنة بـ 76,6 بالمائة خلال السنة السابقة.
تركيبة العجز التجاريوأوضحت الوزارة أن العجز المسجّل سنة 2025 يعود بالأساس إلى:
* المنتجات الطاقية: 11,1 مليار دينار
* المواد الأولية ونصف المصنعة: 5,8 مليارات دينار
* مواد التجهيز: 3,7 مليارات دينار
* مواد الاستهلاك: 2,3 مليار دينار
وبيّنت المعطيات أنّ عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة يُقدّر بحوالي 10,6 مليارات دينار.
تطور الصادرات والوارداتكما أظهرت الإحصائيات ارتفاع الصادرات بنسبة 118,5 بالمائة خلال الفترة 2016–2025 لتبلغ 63,6 مليار دينار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 104,8 بالمائة لتصل إلى 85,5 مليار دينار، وهو ما ساهم في تحسّن نسبة التغطية من 69,8 بالمائة سنة 2016 إلى 74,5 بالمائة سنة 2025.
المبادلات التجارية مع الشركاءوسُجّل فائض تجاري مع عدد من الشركاء، أبرزهم:
* فرنسا: 5,5 مليارات دينار
* ألمانيا: 2,6 مليار دينار
* ليبيا: 2 مليار دينار
في المقابل، سُجّل عجز مع:
* الصين: 10,9 مليارات دينار
* الجزائر: 4,6 مليارات دينار
* روسيا: 4,1 مليارات دينار
* تركيا: 3,4 مليارات دينار
* الهند: 1,3 مليار دينار
الأسواق الواعدةوعلى مستوى الأسواق الواعدة، كشفت الإحصائيات عن:
* عجز مع الدول الآسيوية: 15,3 مليار دينار
* عجز مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف): 2,4 مليار دينار
* فائض مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا: 0,784 مليار دينار
