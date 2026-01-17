Babnet   Latest update 13:41 Tunis

المهدية: انقطاع التيار الكهربائي غدا في عدة مناطق بالجهة بسبب أشغال صيانة على الشبكة

أعلن إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمهدية، في بلاغ أصدره  اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد 18 جانفي الجاري في عدة مناطق بولاية المهدية بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة.

وأوضح البلاغ أن الانقطاع المنتظر سيتواصل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى حدود الواحدة بعد الظهر، وسيشمل حي الطاهر صفر، ومنطقة الزقانة، ومنطقة طرمس، وحي السلام، وأكواش دار الحنشة، وشارع الجمهورية إلى جانب أكواش دار بن سالم.

وأكدت الشركة، في ذات السياق، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي للمناطق المشار إليها سيتم دون سابق إنذار وذلك حسب توقيت الإنتهاء من الأشغال المذكورة، وفق نص البلاغ.
يشار إلى أنّ أعوان الشركة قد انطلقوا، منذ الأحد المنقضي، في صيانة العديد من محوّلات وخطوط التيار الكهربائي بالجهة وذلك بهدف ضمان كفاءة الشبكة.
