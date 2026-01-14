Babnet   Latest update 15:47 Tunis

قبلي : اختتام الملتقى الاقليمي حول التصرف بدور الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/douz.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 15:40
      
يختتم اليوم بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز الملتقى الإقليمي لمديري المركبات الثقافية بولايات الإقليم الخامس (قبلي وقابس وتطاوين ومدنين) الذي تواصل على امتداد يومين وتمحور حول موضوع منظومة التصرف بدور الثقافة وفق ما أكده رئيس مصلحة الاتصال والنهوض بالاستثمار بالإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية رمزي الصغير لوات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الملتقى الخامس على التوالي باعتبار تنظيم أربعة ملتقيات مماثلة بكل من بنزرت ونابل وتونس والقيروان، يهدف إلى تحسين عمل مديري دور الثقافة في مجال تخزين المعطيات الخاصة بهذه المؤسسات والمتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والمشاريع الى جانب التظاهرات والأنشطة الثقافية.
وأضاف رمزي الصغير ان منظومة التخزين شاملة ومهمة تيسر عمل مديري دور الثقافة بغاية استخراج المؤشرات والمعطيات الخاصة بهذه المؤسسات. وأشار إلى أن هذا الملتقى الإقليمي خصص يومه الأول لولايتي قبلي وقابس عبر تنظيم ورشة صباحية تمحورت حول تقديم منظومة التخزين الجديدة والتعريف بها، ثم انتظمت ورشة مسائية تم خلالها انجاز عمل تطبيقي عبر إدراج معطيات دور الثقافة بالولايتين في هذه المنظومة، ليكون نهار اليوم مخصصا لولايتي مدنين وتطاوين عبر تنظيم ورشتين مماثلتين.

