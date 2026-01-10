Babnet   Latest update 23:10 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم تشرع في تقييم شامل لمشاركة المنتخب في كاسي افريقيا والعرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec3b2b2ba699.09886258_jnokmhpfleiqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 22:30
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء السبت أنه ستتم دعوة المدير الرياضي للمنتخب الوطني ومساعده إلى جانب المسؤولين عن الإطار الإداري والطبي والإعلامي لتقديم تقاريرهم ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بمشاركة المنتخب في نهائيات كاس امم افريقيا الجارية حاليا بالمغرب وكاس العرب للفيفا التي احتضنتها قطر من 1 الى 18 ديسمبر الماضي.

وقالت الجامعة "انه سيتم بناء على هذه التقارير اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة" مشيرة الى ان المكتب الجامعي سيبقى في حالة انعقاد إلى حين استكمال جلسات الاستماع واختيار الإطار الفني المناسب للمنتخب الوطني.

وعقد المكتب الجامعي اليوم السبت اجتماعا خصص لتقييم مشاركة المنتخب بعد خروجه من الدور الاول في مسابقة كأس العرب ومن الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.
