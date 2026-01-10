حزب العمال يحيي الذكرى 40 لتأسيسه

نظّم حزب العمال، اليوم السبت بالعاصمة، تظاهرة لإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه (3 جانفي 1986 – 3 جانفي 2026)، تم خلالها التأكيد على ضرورة مواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم لكل التونسيين، مع دعوة عمال العالم وشعوبه وأممه المضطهدة إلى الوحدة.



وقال الأمين العام للحزب حمه الهمامي إن هذه المناسبة تمثل محطة لاستذكار شهيد الحزب نبيل بركاتي، وشهداء الحركة اليسارية والتقدمية في تونس، ومن بينهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي والفاضل ساسي، إلى جانب جميع شهداء تونس منذ فترة الاستعمار ورفاق المسيرة الذين وافتهم المنية.



وتوجّه الهمامي بالتحية إلى، مؤكّدًا الوقوف إلى جانبهم إلى حين تحقيق أهداف الثورة في. كما حيّا، مجددًا التأكيد على دعمه ومساندته الثابتة والمبدئية إلى غاية تحرير كامل أراضيه.وأكد الالتزام بالدفاع عن نفس المبادئ والقيم، إلى جانب الشعوب والعمال والثوريين والتقدميين في العالم، بهدف القضاء على ما وصفه بـ، والخروج من، وفق تعبيره.واعتبر أن تأسيس حزب العمال قبل أربعين سنة جاء استجابة لواقع سياسي واجتماعي، ومن منطلق الوعي بالحاجة إلى، مشيرًا إلى أن مناضلي الحزب نجحوا في بعض المحطات وأخفقوا في أخرى.وقال في هذا السياق:ودعا الأمين العام للحزبفي هذه المرحلة التي اعتبرها دقيقة وتنذر بتصعيد خطير، مؤكدًا أن شعوب المنطقة مدعوة إلى، واستلهام ما وصفه بـكما شدّد على ضرورة، والنقابات، والحركات النسائية والشبابية والحقوقية على المستوى العالمي، في ظل أوضاع معيشية صعبة وخدمات متدهورة داخليًا، وسياق دولي يحمل تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة.وفي ختام كلمته، عبّر الهمامي عن، مجددًا التأكيد على مواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية وضمان مقومات العيش الكريم للشعب، والعمل المشترك مع كل القوى التقدمية والثورية لتحقيق هذه الأهداف.