البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ... مرحلة التتويج – الجولة الرابعة: النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69629bc44db607.04529988_gqfljihnpoemk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 19:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)، التي دارت مساء السبت:

قاعة القرجاني

النادي الإفريقي – شبيبة المنازه: 86-52

قاعة بئر شلوف – نابل

الملعب النابلي – الاتحاد المنستيري: 72-89

قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 77-72 (بعد تمديد الوقت)

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -- | - |
| النادي الإفريقي | 27 | 4 |
| الاتحاد المنستيري | 26 | 4 |
| شبيبة القيروان | 25 | 4 |
| النجم الساحلي | 24 | 4 |
| الملعب النابلي | 22 | 4 |
| شبيبة المنازه | 20 | 4 |

ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط المتحصّل عليه في أعقاب المرحلة الأولى.
