البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ... مرحلة التتويج – الجولة الرابعة: النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)، التي دارت مساء السبت:



قاعة القرجاني





النادي الإفريقي – شبيبة المنازه: 86-52



قاعة بئر شلوف – نابل



الملعب النابلي – الاتحاد المنستيري: 72-89



قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 77-72 (بعد تمديد الوقت)



الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ----------------- | -- | - |

| النادي الإفريقي | 27 | 4 |

| الاتحاد المنستيري | 26 | 4 |

| شبيبة القيروان | 25 | 4 |

| النجم الساحلي | 24 | 4 |

| الملعب النابلي | 22 | 4 |

| شبيبة المنازه | 20 | 4 |



ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط المتحصّل عليه في أعقاب المرحلة الأولى.

