البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ... مرحلة التتويج – الجولة الرابعة: النتائج والترتيب
في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)، التي دارت مساء السبت:
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة المنازه: 86-52
قاعة بئر شلوف – نابل
الملعب النابلي – الاتحاد المنستيري: 72-89
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 77-72 (بعد تمديد الوقت)
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -- | - |
| النادي الإفريقي | 27 | 4 |
| الاتحاد المنستيري | 26 | 4 |
| شبيبة القيروان | 25 | 4 |
| النجم الساحلي | 24 | 4 |
| الملعب النابلي | 22 | 4 |
| شبيبة المنازه | 20 | 4 |
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط المتحصّل عليه في أعقاب المرحلة الأولى.
