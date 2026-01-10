Babnet   Latest update 20:08 Tunis

2025 نيجيريا تفوز على الجزائر بثنائية نظيفة وتضرب موعدًا مع المغرب في نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6962960fa3de91.88772948_ekihfqgopljnm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 19:08 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تأهّل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب، إثر فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت السبت بمدينة مراكش ضمن الدور ربع النهائي.

وسجّل هدفي المنتخب النيجيري كلّ من فيكتور أوسيمين في الدقيقة (47)، وأكور آدامز في الدقيقة (57).


ويلاقي منتخب “النسور الممتازة” في الدور نصف النهائي، المقرر يوم الأربعاء المقبل، المنتخب المغربي، الذي كان قد ضمن تأهله إلى المربع الذهبي بفوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-0.
