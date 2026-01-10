2025 نيجيريا تفوز على الجزائر بثنائية نظيفة وتضرب موعدًا مع المغرب في نصف النهائي
تأهّل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب، إثر فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت السبت بمدينة مراكش ضمن الدور ربع النهائي.
وسجّل هدفي المنتخب النيجيري كلّ من فيكتور أوسيمين في الدقيقة (47)، وأكور آدامز في الدقيقة (57).
ويلاقي منتخب “النسور الممتازة” في الدور نصف النهائي، المقرر يوم الأربعاء المقبل، المنتخب المغربي، الذي كان قد ضمن تأهله إلى المربع الذهبي بفوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-0.
