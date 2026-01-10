Babnet   Latest update 23:10 Tunis

حندوبة: متابعة المشاريع الجارية في مجال التزوّد بمياه الشرب وتدخّلات برنامج الاقتصاد في الماء ووضعية المجامع المائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
استعرضت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه (فرع جندوبة)،  والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، خلال جلسة عمل التأمتأمس الجمعة، بمقر الولاية، مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب الجاري إنجازهاـ وبرنامج التدخلات الضامنة لتوفير مياه الشرب في صائفة 2026، وتدخلات برنامج الاقتصاد في الماء، ووضعية المجامع المائية، وتداعيات عجزها المائي والإداري، والحلول الممكنة لحلحة الصعوبات المعيقة لاستكمالها.
 ووفق ممثل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فقد قدّرت الكلفة الجملية لمشاريع الشركة بالجهة بنحو 104 ملايين و784 ألف دينار فيما قدرت الاعتمادات المرصودة للمشاريع الوطنية التي في طور الإنجاز بنحو 91 مليونا و135 ألف دينار.
كما استعرضت دائرة المجلس الجهوي مجموع المشاريع المموّلة من طرف المجلس باعتمادات توافق 12 مليون دينار، فضلا عن اعتمادات أخرى خصّصت لتدخلات الصائفة المقبلة وأخرى لبرنامج الاقتصاد في الماء.

وقدّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صورة عن واقع التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية والاشكاليات العالقة التي حالت دون استكمال بعضها، مشيرة الى وجود عدد من المشاريع التي ستساهم في تخفيف عبء معاناة المواطنين خاصة في المناطق الريفية.
ومثّلت الإجراءات الإدارية المطوّلة، ونقص التمويلات، وغياب او تأخر وصول بعض المعدات، واعتراض المواطنين وعدم استخلاص المجامع لديونها المتخلدة، سواء تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والناجمة بدورها عن عدم تسديد عدد هام من المستهلكين لمتخلدات مالية بذمتهم، وغياب هيئات تسييرية لعدد من المجامع المائية، وما يطال الشبكة من اعطاب واعتداءات، ابرز الإشكاليات التي لازالت تحول دون استكمال المشاريع وتقدمها بالنسق العادي.
وتستوجب هذه الأشكاليات، في نظر عدد من المشاركين في الجلسة، معالجة الإشكاليات العالقة حالة بحالة، والبحث في الحلول الممكنة لرفع التعطيلات وتزويد المواطنين من الماء الصالح للشراب.

من جهته اكد والي جندوبة، الطيب الدريدي، على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع المعطّلة خاصة التي شارفت على الانتهاء، قصد دخولها حيز الاستغلال والعمل على الرفع من نسق تقدّم الاشغال، ومتابعة هذه المشاريع متابعة يومية من قبل الهياكل المختصة.
