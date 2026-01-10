أبرز الأحداث السياسية في أسبوع... من 3 جانفي إلى 10 جانفي 2026
3 جانفي* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على جلسة عمل خُصّصت للاستعدادات لشهر رمضان المعظّم، مؤكّدًا ضرورة الجاهزية الكاملة في أفضل الآجال مع المحافظة على نجاحات البرامج السابقة وتطويرها.
* وزارة الداخلية تعلن إحباط عملية إرهابية بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، والقضاء على العنصر الإرهابي الخطير صدّيق العبيدي، وإلقاء القبض على عنصر إرهابي مرافق.
* وزارة الداخلية تعلن، في بلاغ ثان، استشهاد عون الأمن مروان قادري متأثرًا بإصابته خلال التصدي لأحد الإرهابيين في العملية ذاتها.
4 جانفي* نقل جثمان شهيد المؤسسة الأمنية مروان قادري في موكب رسمي من منزله بمدينة القصرين إلى معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، حيث ووري الثرى.
* وزارة الدفاع الوطني تعلن وفاة تونسي بطلق ناري وإيقاف شخصين آخرين، إثر اعتراض وحدات عسكرية لسيارة تهريب بمنطقة تيارت بقطاع رمادة من ولاية تطاوين.
5 جانفي* الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجّل النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بتهم تتعلّق بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، إلى جلسة 22 جانفي، مع رفض مطالب الإفراج.
6 جانفي* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يجتمع بعدد من مسؤولي مؤسسات الإعلام العمومي، ويؤكّد الدور المحوري للإعلام في خدمة المواطن وتوفير المعلومة الشفافة والانحياز للصالح العام.
* سفارة تونس بالجزائر تُعلم الجالية التونسية والمسافرين بانطلاق تطبيق الزيادة في معلوم استهلاك الوقود بالنسبة للمتنقّلين عبر المعابر البرية.
* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية، القاضي بالسجن ثمانية أعوام في حق جميع المتهمين.
7 جانفي* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية لي يونغ باو بحضور سفير كوريا الجنوبية بتونس، مؤكّدًا أهمية دفع التعاون الثنائي.
* سفارة تونس بعمان تعلن صدور تعديلات على قانون الإقامة وشؤون الأجانب بالأردن، تلزم الأجانب بتسجيل بيانات الإقامة عند تجاوز مدة أسبوعين.
* رئيس الجمهورية يجتمع برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لبحث المحاور الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030.
8 جانفي* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يشرف على جلسة عمل مع مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية، ويؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية، منوّهًا بمتانة العلاقات الثنائية.
* صدور أمر رئاسي بإسناد الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة للملازم الأول بالأمن الوطني مروان قادري.
* رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، وتؤكد ضرورة تذليل الإشكاليات التي تعترض تقدّم المشاريع العمومية والخاصة.
* الإعلان عن تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
9 جانفي* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب تنظر في قضية فرار خمسة إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية في أكتوبر 2023، وتؤجّلها إلى 13 جانفي.
* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تؤجّل النظر في قضية أنستالينغو إلى جلسة 13 جانفي لاستكمال الترافع.
* الإعلان عن مشاركة وزير الخارجية في الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث تطورات الأوضاع في الصومال.
* وزير الشؤون الدينية يفتتح يومًا دراسيًا بزغوان حول عناية الإسلام بالبيئة، داعيًا إلى تعزيز الوعي بالمحافظة على المحيط.
* رئيس الجمهورية يستقبل وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري ويتسلّم التقرير السنوي العام للمحكمة.
10 جانفي* الجامعة التونسية لمديري الصحف تعبّر عن انشغالها من تواصل تعطّل إسناد البطاقات المهنية للصحفيين للسنة الثانية، وتدعو إلى الإسراع بسدّ الشغور في الهيئة المختصة.
* تنظيم تظاهرة لحزب العمّال بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه.
