أبرز الأحداث السياسية في أسبوع... من 3 جانفي إلى 10 جانفي 2026

* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على جلسة عمل خُصّصت للاستعدادات لشهر رمضان المعظّم، مؤكّدًا ضرورة الجاهزية الكاملة في أفضل الآجال مع المحافظة على نجاحات البرامج السابقة وتطويرها.

* وزارة الداخلية تعلن إحباط عملية إرهابية بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، والقضاء على العنصر الإرهابي الخطير صدّيق العبيدي، وإلقاء القبض على عنصر إرهابي مرافق.



* وزارة الداخلية تعلن، في بلاغ ثان، استشهاد عون الأمنمتأثرًا بإصابته خلال التصدي لأحد الإرهابيين في العملية ذاتها.* نقل جثمان شهيد المؤسسة الأمنيةفي موكب رسمي من منزله بمدينة القصرين إلى معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، حيث ووري الثرى.* وزارة الدفاع الوطني تعلن وفاة تونسي بطلق ناري وإيقاف شخصين آخرين، إثر اعتراض وحدات عسكرية لسيارة تهريب بمنطقة تيارت بقطاع رمادة من ولاية تطاوين.* الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجّل النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلاميينبتهم تتعلّق بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، إلى جلسة 22 جانفي، مع رفض مطالب الإفراج.* رئيس الجمهوريةيجتمع بعدد من مسؤولي مؤسسات الإعلام العمومي، ويؤكّد الدور المحوري للإعلام في خدمة المواطن وتوفير المعلومة الشفافة والانحياز للصالح العام.* سفارة تونس بالجزائر تُعلم الجالية التونسية والمسافرين بانطلاق تطبيق الزيادة في معلوم استهلاك الوقود بالنسبة للمتنقّلين عبر المعابر البرية.* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية، القاضي بالسجن ثمانية أعوام في حق جميع المتهمين.* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليميلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسيةبحضور سفير كوريا الجنوبية بتونس، مؤكّدًا أهمية دفع التعاون الثنائي.* سفارة تونس بعمان تعلن صدور تعديلات على قانون الإقامة وشؤون الأجانب بالأردن، تلزم الأجانب بتسجيل بيانات الإقامة عند تجاوز مدة أسبوعين.* رئيس الجمهورية يجتمع برئيسة الحكومةووزير الاقتصاد والتخطيطلبحث المحاور الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030.* رئيس مجلس نواب الشعبيشرف على جلسة عمل مع مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية، ويؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجيلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية، منوّهًا بمتانة العلاقات الثنائية.* صدور أمر رئاسي بإسناد الصنف الأول منبعد الوفاة للملازم الأول بالأمن الوطني* رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، وتؤكد ضرورة تذليل الإشكاليات التي تعترض تقدّم المشاريع العمومية والخاصة.* الإعلان عن تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب تنظر في قضية فرار خمسة إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية في أكتوبر 2023، وتؤجّلها إلى 13 جانفي.* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تؤجّل النظر في قضيةإلى جلسة 13 جانفي لاستكمال الترافع.* الإعلان عن مشاركة وزير الخارجية في الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث تطورات الأوضاع في الصومال.* وزير الشؤون الدينية يفتتح يومًا دراسيًا بزغوان حول عناية الإسلام بالبيئة، داعيًا إلى تعزيز الوعي بالمحافظة على المحيط.* رئيس الجمهورية يستقبل وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسباتويتسلّم التقرير السنوي العام للمحكمة.* الجامعة التونسية لمديري الصحف تعبّر عن انشغالها من تواصل تعطّل إسناد البطاقات المهنية للصحفيين للسنة الثانية، وتدعو إلى الإسراع بسدّ الشغور في الهيئة المختصة.* تنظيم تظاهرة لحزب العمّال بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه.