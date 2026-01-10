الجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة تكشف عن برنامج المكتب الجامعي الجديد

كشف المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة اليوم السبت عن برنامجه وأبرز الأهداف التي يسعى الى تحقيقها خلال الفترة النيابية الجديدة التي انطلاقت منذ انتخابه في أكتوبر الماضي والتي تستمر الى غاية 2028.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة لتقديم أعضاء المكتب الجامعي المنتخب وفي حضور عدد هام من الدراجين وممثلين عن جمعيات رياضية ناشطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد سامي الطرابلسي رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة أنّ المكتب الجامعي الجديد مؤلف من 9 أعضاء بينهم رئيس مشيرا الى أنّ كامل الأعضاء هم من فئة عمرية شابة تتطلع الى بثّ روح جديدة لرياضة الدراجات النارية خاصة بعد أن تراجع اشعاع الجامعة في السنوات الأخيرة.



وأوضح أنّ المكتب الجامعي الجديد وضع برنامجا ثريا لا يقتصر على المستوى الوطني فحسب انما أيضا على المستوى العالمي من خلال السعي نحو تنظيم راليات اقليمية ودولية على غرار تنظيم "رالي كروس" البحر الأبيض المتوسط في 2027 و "رالي فيم" في 2028 الى جانب العمل على ثتبيت تنظيم "رالي فينيكس" بصفة سنوية، وذلك بعد توقف "رالي تونس الدولي" منذ بضع سنوات.وأشار الى أنّ المكتب الجامعي الجديد سيعمل جاهدا على اعادة هيكلة رياضة الدراجات النارية من جديد بعدما لمس اخلالات ومظاهر ضعف في تنظيم الدورات على المستوى الوطني والدولي من ناحية، قائلا في ذلك انه سيتم هيكلة الحكام والتحكيم وهيكلة الفنيين والمؤطرين من أجل تطوير رياضة الدراجات النارية.وأبرز أنّ دعم الجمعيات والرفع في عددها الجملي سيكون ضمن أولويات المكتب الجامعي الجديد، ذاكرا في هذا السياق أنّ العدد الجملي للجمعيات الرياضية المنخرطة صلب الجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة يبلغ 15جمعية منها 10 جمعيات كان لها نشاط ومشاركات في سنة 2025.وشدد سامي الطرابلسي في هذا السياق على أنّ الجمعيات تمثل نواة رياضة الدراجات النارية ويجب العمل على دعمها سيما بعد تسجيل تراجع لافت للنظر في عددها، مبرزا أنّ المكتب الجامعي الجديد سيكون منفتحا على جميع المقترحات من أهل الاختصاص في سبيل النهوض بعدد الجمعيات وتطوير رياضة الدراجات النارية.وكشف أنّ البطولة الوطنية ستنطلق بصفة متأخرة نسبيا بسبب التحولات الجديدة للجامعة، قائلا في هذا الخصوص انّ موعد تنظيم البطولة والتظاهرات سيتضح بعد شهر مارس القادم.وأفاد رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية بأنّ تعزيز التواجد التونسي في الهياكل الرياضية الدولية سيكون ضمن برنامج المكتب الجامعي الجديد.