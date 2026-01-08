Babnet   Latest update 21:58 Tunis

رئيسة الحكومة تؤكد، في اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة إيجاد الحلول الحينيّة للإشكاليات التي تعترض تقدّم المشاريع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6960192eb8a197.20972452_ejolpfmqnighk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 21:50 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لدى إشرافها يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، ضرورة إيجاد حلول حينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة.

وحثّت الزعفراني، خلال مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري، على تكثيف جهود المسؤولين بالإدارة على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، وفي مختلف المجالات، لمعالجة الملفات بالسرعة القصوى والاستجابة لمطالب المواطنين في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبية تقديم تعليل دقيق في صورة عدم الموافقة على المطالب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.


وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة لتحدّيات المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات، ولا سيما فئة الشباب، داعية إلى المضي قدماً في “الثورة التشريعية” والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول. واعتبرت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تشريعات جديدة، وإلى من يتولّى تنفيذها “بكل إخلاص وتفانٍ وتعفّف وروح وطنية”.


كما شدّدت على أنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ عبر ثورة في الفكر وثورة ثقافية، بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
