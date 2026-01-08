Babnet   Latest update 20:11 Tunis

إسناد الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة، إلى الملازم الأول بالأمن الوطني مروان قادري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ff46c802118.36992000_nqkfmhiegopjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 19:15
      
صدر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ اليوم 8 جانفي عن رئاسة الجمهورية، أمر عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي، يقضي بإسناد الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة، إلى الملازم الأول بالأمن الوطني مروان قادري.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم السبت 3 جانفي الحالي، عن استشهاد عون الأمن مروان قادري، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين خلال عملية أمنية استباقية نفذتها الوحدات الأمنية في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية ال صرين.
