سجلّ الاستفتاء السنوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لأفضل الرياضيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a2cdc2a09ed1.22547862_molfjkqnhpieg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 14:37
      
في ما يلي سجلّ المتوّجين بجوائز الأفضل في الاستفتاء السنوي الرياضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء منذ انطلاقه سنة 2012:

أفضل لاعب كرة قدم


* 2012 – يوسف المساكني
* 2013 – فخر الدين بن يوسف
* 2014 – ياسين الشيخاوي

* 2015 – أيمن عبد النور
* 2016 – طه ياسين الخنيسي
* 2017 – يوسف المساكني
* 2018 – وهبي الخزري
* 2019 – أنيس البدري
2020(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*
* 2021 – إلياس السخيري
* 2022 – عيسى العيدوني
* 2023 – منتصر الطالبي
* 2024 – علي العابدي
* 2025 – علي العابدي

أفضل رياضي

* 2012 – أسامة الملولي (السباحة)
* 2013 – أسامة الملولي (السباحة)
* 2014 – صالح الماجري (كرة السلة)
* 2015 – فيصل جاء بالله (الجودو)
* 2016 – أسامة الوسلاتي (التايكواندو)
* 2017 – مكرم بن رمضان (كرة السلة)
* 2018 – مالك الجزيري (التنس)
* 2019 – صالح الماجري (كرة السلة)
2020(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*
* 2021 – أيوب الحفناوي (السباحة)
* 2022 – خليل الجندوبي (التايكواندو)
* 2023 – أيوب الحفناوي (السباحة)
* 2024 – فراس القطوسي (التايكواندو)
* 2025 – أحمد الجوادي (السباحة)

أفضل رياضية

* 2012 – حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)
* 2013 – أنس جابر (التنس)
* 2014 – منى شباح (كرة اليد)
* 2015 – حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)
* 2016 – إيناس البوبكري (المبارزة)
* 2017 – مروى العامري (المصارعة)
* 2018 – أنس جابر (التنس)
* 2019 – أنس جابر (التنس)
2020(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*
* 2021 – أنس جابر (التنس)
* 2022 – أنس جابر (التنس)
* 2023 – أنس جابر (التنس)
* 2024 – مروى بوزياني (ألعاب القوى)
* 2025 – وفاء المسغوني (التايكواندو)

أفضل رياضي بارالمبي

(تم إدراج المسابقة ضمن الاستفتاء السنوي لوكالة "وات" منذ 2016)

* 2016 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
* 2017 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
* 2018 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
* 2019 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
2020(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*
* 2021 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
* 2022 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
* 2023 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)
* 2024 – أمان الله التيساوي (ألعاب القوى)
* 2025 – أمان الله التيساوي (ألعاب القوى)

أفضل رياضية بارالمبية

(تم إدراج المسابقة ضمن الاستفتاء السنوي لوكالة "وات" منذ 2016)

* 2016 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2017 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2018 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2019 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
2020(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*
* 2021 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2022 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2023 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2024 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
* 2025 – روعة التليلي (ألعاب القوى)
