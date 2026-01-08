سجلّ الاستفتاء السنوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لأفضل الرياضيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a2cdc2a09ed1.22547862_molfjkqnhpieg.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي سجلّ المتوّجين بجوائز الأفضل في الاستفتاء السنوي الرياضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء منذ انطلاقه سنة 2012:



أفضل لاعب كرة قدم





* 2012 – يوسف المساكني

* 2013 – فخر الدين بن يوسف

* 2014 – ياسين الشيخاوي



* 2015 – أيمن عبد النور

* 2016 – طه ياسين الخنيسي

* 2017 – يوسف المساكني

* 2018 – وهبي الخزري

* 2019 – أنيس البدري

2020 – (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*

* 2021 – إلياس السخيري

* 2022 – عيسى العيدوني

* 2023 – منتصر الطالبي

* 2024 – علي العابدي

* 2025 – علي العابدي



أخبار ذات صلة: استفتاء وات : علي العابدي واحمد الجوادي ووفاء المسغوني وامان الله التيساوي و روعة التليلي افضل رياضيي عام 2025...



أفضل رياضي

* 2012 – أسامة الملولي (السباحة)

* 2013 – أسامة الملولي (السباحة)

* 2014 – صالح الماجري (كرة السلة)

* 2015 – فيصل جاء بالله (الجودو)

* 2016 – أسامة الوسلاتي (التايكواندو)

* 2017 – مكرم بن رمضان (كرة السلة)

* 2018 – مالك الجزيري (التنس)

* 2019 – صالح الماجري (كرة السلة)

2020 – (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*

* 2021 – أيوب الحفناوي (السباحة)

* 2022 – خليل الجندوبي (التايكواندو)

* 2023 – أيوب الحفناوي (السباحة)

* 2024 – فراس القطوسي (التايكواندو)

* 2025 – أحمد الجوادي (السباحة)



أفضل رياضية

* 2012 – حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)

* 2013 – أنس جابر (التنس)

* 2014 – منى شباح (كرة اليد)

* 2015 – حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)

* 2016 – إيناس البوبكري (المبارزة)

* 2017 – مروى العامري (المصارعة)

* 2018 – أنس جابر (التنس)

* 2019 – أنس جابر (التنس)

2020 – (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*

* 2021 – أنس جابر (التنس)

* 2022 – أنس جابر (التنس)

* 2023 – أنس جابر (التنس)

* 2024 – مروى بوزياني (ألعاب القوى)

* 2025 – وفاء المسغوني (التايكواندو)



أفضل رياضي بارالمبي

(تم إدراج المسابقة ضمن الاستفتاء السنوي لوكالة "وات" منذ 2016)



* 2016 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

* 2017 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

* 2018 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

* 2019 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

2020 – (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*

* 2021 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

* 2022 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

* 2023 – وليد كتيلة (ألعاب القوى)

* 2024 – أمان الله التيساوي (ألعاب القوى)

* 2025 – أمان الله التيساوي (ألعاب القوى)



أفضل رياضية بارالمبية

(تم إدراج المسابقة ضمن الاستفتاء السنوي لوكالة "وات" منذ 2016)



* 2016 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2017 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2018 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2019 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

2020 – (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*

* 2021 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2022 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2023 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2024 – روعة التليلي (ألعاب القوى)

* 2025 – روعة التليلي (ألعاب القوى) – يوسف المساكني– فخر الدين بن يوسف– ياسين الشيخاوي– أيمن عبد النور– طه ياسين الخنيسي– يوسف المساكني– وهبي الخزري– أنيس البدري(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*– إلياس السخيري– عيسى العيدوني– منتصر الطالبي– علي العابدي– علي العابدي– أسامة الملولي (السباحة)– أسامة الملولي (السباحة)– صالح الماجري (كرة السلة)– فيصل جاء بالله (الجودو)– أسامة الوسلاتي (التايكواندو)– مكرم بن رمضان (كرة السلة)– مالك الجزيري (التنس)– صالح الماجري (كرة السلة)(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*– أيوب الحفناوي (السباحة)– خليل الجندوبي (التايكواندو)– أيوب الحفناوي (السباحة)– فراس القطوسي (التايكواندو)– أحمد الجوادي (السباحة)– حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)– أنس جابر (التنس)– منى شباح (كرة اليد)– حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)– إيناس البوبكري (المبارزة)– مروى العامري (المصارعة)– أنس جابر (التنس)– أنس جابر (التنس)(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*– أنس جابر (التنس)– أنس جابر (التنس)– أنس جابر (التنس)– مروى بوزياني (ألعاب القوى)– وفاء المسغوني (التايكواندو)– وليد كتيلة (ألعاب القوى)– وليد كتيلة (ألعاب القوى)– وليد كتيلة (ألعاب القوى)– وليد كتيلة (ألعاب القوى)(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*– وليد كتيلة (ألعاب القوى)– وليد كتيلة (ألعاب القوى)– وليد كتيلة (ألعاب القوى)– أمان الله التيساوي (ألعاب القوى)– أمان الله التيساوي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)*– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)– روعة التليلي (ألعاب القوى)