استفتاء وات : علي العابدي واحمد الجوادي ووفاء المسغوني وامان الله التيساوي و روعة التليلي افضل رياضيي عام 2025

أحرز كلّ من علي العابدي وأحمد الجوادي ووفاء المسغوني وأمان الله التيساوي وروعة التليلي لقب أفضل رياضي لعام 2025 في النسخة الرابعة عشرة من استفتاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الذي تمّ الكشف عن نتائجه اليوم الخميس بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، بمناسبة يوم الإعلام الرياضي.



أفضل لاعب كرة قدم تونسي





تحصّل اللاعب علي العابدي على المركز الأوّل في مسابقة أفضل لاعب كرة قدم تونسي في استفتاء "وات" بـ 466 نقطة.

وحلّ حنبعل المجبري في المرتبة الثانية بـ 458 نقطة، فيما جاء منتصر الطالبي في المركز الثالث بـ 341 نقطة.

أفضل رياضي

في مسابقة أفضل رياضي، تحصّل أحمد الجوادي على المركز الأوّل بـ 492 نقطة، متقدّمًا على خليل الجندوبي الذي أحرز المرتبة الثانية بـ 435 نقطة، فيما حلّ فارس الفرجاني في المرتبة الثالثة بـ 328 نقطة.



أفضل رياضية

وتحصّلت وفاء المسغوني على لقب أفضل رياضية في استفتاء "وات" 2025، بجمعها 454 نقطة، في حين حلّت منى الباجي في المرتبة الثانية بـ 350 نقطة.

وعادت المرتبة الثالثة في ذات المسابقة إلى خديجة الكريمي بـ 330 نقطة.



أفضل رياضي بارالمبي

أمّا في مسابقة أفضل رياضي بارالمبي لعام 2025، فقد أحرز أمان الله التيساوي المركز الأوّل بـ 342 نقطة.

وجاء وليد كتيلة في المرتبة الثانية بـ 271 نقطة، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى ياسين الغربي بـ 213 نقطة.



أفضل رياضية بارالمبية

وفازت روعة التليلي بلقب أفضل رياضية بارالمبية لعام 2025، بإحرازها 445 نقطة، وجاءت مروى البراهمي في المرتبة الثانية بـ 313 نقطة، فيما تحصّلت رجاء الجبالي على المرتبة الثالثة بـ 246 نقطة.



مشاركة واسعة في الاستفتاء

وشهد الاستفتاء مشاركة 90 صحفيًا رياضيًا (مع تسجيل ورقة ملغاة)، و15 مدربًا من أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، و24 مديرًا فنيًا من الجامعات الرياضية. تحصّل اللاعبعلى المركز الأوّل في مسابقةفي استفتاء "وات" بـوحلّفي المرتبة الثانية بـ، فيما جاءفي المركز الثالث بـفي مسابقة، تحصّلعلى المركز الأوّل بـ، متقدّمًا علىالذي أحرز المرتبة الثانية بـ، فيما حلّفي المرتبة الثالثة بـوتحصّلتعلى لقبفي استفتاء "وات" 2025، بجمعها، في حين حلّتفي المرتبة الثانية بـوعادت المرتبة الثالثة في ذات المسابقة إلىبـأمّا في مسابقة، فقد أحرزالمركز الأوّل بـوجاءفي المرتبة الثانية بـ، فيما عادت المرتبة الثالثة إلىبـوفازتبلقب، بإحرازها، وجاءتفي المرتبة الثانية بـ، فيما تحصّلتعلى المرتبة الثالثة بـوشهد الاستفتاء مشاركة(مع تسجيل ورقة ملغاة)، ومن أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومن الجامعات الرياضية.